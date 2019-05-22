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После нагоняя от матери 12-летний мальчик изобрел вешалку, которая сама прячет белье от дождя (видео)
Китайский школьник из города Наньнин выиграл первый приз на региональном конкурсе науки и инноваций. 12-летний Лю Цейджен изобрел вешалку, которая с помощью встроенных сенсоров реагирует на падающие с неба капли и сама прячет сохнущее на улице белье от дождя, задвигаясь под водонепроницаемый навес. А когда небо проясняется, срабатывают сенсоры, реагирующие на солнечный свет. После этого вешалка автоматически раздвигается и снова выставляет белье сушиться. Вешалка даже может определять степень сухости ткани и, когда белье полностью высыхает, задвигать его под навес.
Идея вешалки-детектора дождя пришла в голову Лю после того, как он получил нагоняй от своей матери. Уходившая из дома женщина попросила сына снять висевшее на улице белье, если пойдет дождь. А он, заигравшись, забыл об этом, и белье намокло. Школьник решил обезопасить себя на будущее.
Как пишет Sinchew, воплотить идею в жизнь Лю помогли его отец и учителя. Работа заняла несколько месяцев. Судья конкурса были впечатлены результатом. Пока что Лю не будет налаживать коммерческое производство своего изобретения. Но действующий прототип в натуральную величину собирается подарить своей маме.
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