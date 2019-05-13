Ноу-хау: ребенок трогает нарисованную на одеяле зверушку, а та «оживает» и начинает говорить

Житейские истории

В век компьютерных технологий людей сложно чем-то удивить. Для многих стало нормой, идя с работы, подключиться через телефон к своей кофе-машине, чтобы дома ждал горячий капучино. Или через специальное приложение узнать количество калорий в блюде, всего лишь наведя на него камеру. Мы играем, общаемся, записываемся к врачу, совершаем покупки, объезжаем пробки и рассчитываемся в магазинах с помощью гаджетов. И все же некоторые стартапы повергают в изумление даже тех, кто на короткой ноге с передовыми технологиями. Например, изобретение молодых супругов из Донецка — говорящее постельное белье. Торговая марка Kajka появилась в Украине всего пять месяцев назад, но уже стремительно набирает обороты. Ее создатели — молодые супруги, родители двух маленьких деток Кирилл и Майя Проскурня. Созданные ими одеялки, пледики и подушечки украшены изображениями зверей, роботов и мягких игрушек, и каждый из персонажей умеет рассказывать сказки. При этом — вот чудеса! — никаких проводков и батареек в пододеяльниках нет. Об идее создания говорящей постели и секретах ее производства, источнике вдохновения и грандиозных планах создатели Kajka рассказали «ФАКТАМ». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ветеране АТО, который делает уникальные куклы: «Когда я на улице продаю „младенца“, прохожие цепенеют».

Мы встречаемся в кафе в центре города. Веселая и открытая Майя и спокойный серьезный Кирилл удивительно дополняют друг друга. И оба так вдохновенно и красочно рассказывают о своем проекте, что сказочная атмосфера буквально витает в воздухе.

— Мы вместе уже 11 лет, и нас очень многое объединяет, — рассказывает «ФАКТАМ» Майя Проскурня. — Познакомились в Донецке в 2008 году на студенческих дебатах. Сразу понравились друг другу, вскоре решили пожениться. Когда переехали в Киев, Кирилл занимался сертифицированием, я открыла на Подоле «Майскую мастерскую». Там было очень здорово, художники каждый день вели уроки живописи и графики. Когда у меня родился сын Федор, я могла совмещать работу и уход за ребенком. А когда родилась Полина, стало сложно.

Разница между детьми всего два года, каждому нужно внимание мамы. Бабушек и дедушек у нас в Киеве нет, приходилось справляться самой. Было очень тяжело и физически, и морально. Но по ночам, когда малыши спали, я шла на кухню и рисовала открытки. Вроде бы простые, в линейной графике, но с изюминкой. Они покупались на ура. А я радовалась, что люди приобретают, наслаждаются сами или кому-то дарят частичку моей души.

Но, чтобы найти время на открытки, нужно было уложить детей. А процесс этот был долгим, потому что сын с дочкой все время просили сказки. Закончишь одну — просят вторую, третью. Причем про их собственные игрушки. Вот я и придумывала про мишку, зайку.

А потом у нас с Кириллом возникла идея: а что если этих персонажей оживить, чтобы они сами рассказывали детям сказки о себе? Хотелось, чтобы ребенок с удовольствием бежал в постельку. Так появилась наша фирма Kajka (наша дочь зайку называла Кайка) — говорящее постельное белье.



* Пятилетний Федя и двухлетняя Полина с удовольствием слушают сказки, которые рассказывает постель, созданная их родителями

— Как это работает?

— На пододеяльниках и наволочках рядом с изображениями зверят есть QR-коды. Достаточно навести на них QR-сканер мобильного — и начнется сказка именно про этого персонажа.

— То есть ребенку нужно находиться в постели с гаджетом?

— В том-то и дело, что нет! Мама включает телефон или планшет, а когда начинается сказка, откладывает гаджет подальше от детской кроватки. И он просто работает как динамик. А ребенок слушает сказку и фантазирует, представляя себе сказочные образы. Это гораздо более полезное использование телефона, чем компьютерные игры, которыми современные дети занимают каждую свободную минуту. В нашем случае гаджет — лишь дополнение к сказке. Первичны рисунок, образы, тактильные ощущения. Когда ребенок трогает нарисованного на пододеяльнике динозаврика, а тот вдруг «оживает» и начинает говорить — это волшебство.

Кроме этого, мы хотели, чтобы постель была качественной и стильной. Найти в продаже что-то оригинальное нам не удалось. Рынок предлагает большое количество турецких и польских комплектов постельного белья с симпатичным принтом. Либо однотонное белье. Поэтому мы решили, что придумывать рисунки для детской постели буду сама, ведь я художник. А Кирилл занимается всем остальным — закупками, переговорами, площадками для продаж.

— У нас задействованы все классические процессы бизнеса — от проектирования до продажи, — говорит Кирилл Проскурня. — Пока Майя рисует (а это длительный процесс, потому что рисунки, бывает, не ложатся друг на друга или на эскизе видим одно, а на ткани совершенно другое), я делаю QR-коды, организовываю озвучку. Мы долго искали, кто будет начитывать сказки. Хотелось, чтобы они звучали увлекательно для деток, харизматично и чтобы озвучка не была баснословно дорогой (это сказалось бы на цене постели). Долго отбирали людей, со многими отказались работать — один читал невнятно, другой — механически, как Гугл-переводчик. Наконец, нашли актера, который делает это с душой.

Ткань для постели покупаем заранее, потому что это не так просто. Нужна большая партия (фабрика по печати не будет работать с десятиметровыми заказами) и чтобы вся партия была одного оттенка, иначе комплекты получатся разнобойные и некрасивые.

Когда рисунки, QR-коды и ткань у нас уже есть, отправляем в печать. В Украине очень мало фабрик, которые берут в работу сатин и соответствуют нашим требованиям. Чтобы печать получилась качественной, не портилась от утюга или стиральной машины, ткань необходимо долго вымачивать. Тогда краска ложится идеально. Такая печать не чувствуется под руками, она очень устойчива. Потом мы отдаем ткань с принтами в швейный цех, откуда уже забираем готовую постель.

— Поначалу швеи удивлялись, как это мы, заказчики, не знаем, сколько времени нужно на пошив определенного количества комплектов, — улыбается Майя. — Но это естественно, ведь у нас не было опыта в этой отрасли. Очень помог брат Кирилла — дизайнер одежды. Консультировал, объяснял, как пошить первые образцы.

Конечно, вначале было много брака и переделок. Например, мы долго не могли правильно расположить рисунки и QR-коды. Нарисованные мной образы были милыми, но, когда мы хаотично расставили их на постели, а вокруг них напечатали коды, получилось некрасиво. В итоге пришлось делать наоборот: расставлять коды симметрично друг под другом, а рядом размещать рисунки. Получилось отлично. Многие люди покупали нашу постель просто потому, что она им понравилась визуально. Они даже не замечали QR-кодов и только потом узнавали, что постель может говорить…

— Какой была реакция ваших первых покупателей?

— Конечно, удивлялись, — смеется Майя. — Впервые люди увидели нашу продукцию офлайн на маркете «Всі свої». Мимо не проходил никто: восторгались, поражались, покупали. Негативных отзывов было всего несколько и все об одном и том же: мол, рассказывать сказки должна мама, а не постель. А кто же спорит? Я тоже мама и тоже рассказываю детям сказки. Наше постельное белье — не замена мамы или ее внимания. Это помощь родителям, которым иногда так нужны вечером двадцать минут, чтобы принять душ или выпить чай.

Постель сделана в духе времени, с использованием современных технологий. Но не все люди готовы к такому. Кто-то ищет проводки, вшитые в пододеяльник, а одна бабушка сказала: «Хорошо, на подушке нет кода. Значит, радиоизлучение не будет идти на голову ребенка». Мы ей долго объясняли, что QR-код — просто рисунок на ткани, безо всяких радиоизлучений.



* «Наше постельное белье — не замена мамы или ее внимания. Это помощь родителям, которым иногда так нужны вечером двадцать минут, чтобы принять душ или выпить чай», — говорят Майя и Кирилл

— Сколько стоит говорящая постель?

— Комплект обходится в 2700 гривен. Мы его продаем не в пакете, а в полотняном мешочке, внутри которого находятся говорящие наволочка и пододеяльник, памятка, как ухаживать за постелью, и подробная инструкция. Владельцам «айфонов» вообще не нужно скачивать QR-ридер: достаточно навести камеру на код, и он моментально считывается. Конечно, наша постель дороже фабричной, но в эту цену входят и материалы, и проведенная работа, и озвучка, и пошив. Поскольку не все могут позволить себе купить комплект, мы выпустили продукт подешевле — плюшевые пледики. Они очень популярны сейчас и невероятно приятные на ощупь. Размер пледа и сказки, которые он рассказывает, рассчитаны на малышей — годовалых и чуть старше.

Наши пледики с удовольствием покупают мамы новорожденных. Поначалу они просто укрывают ими деток в коляске, а когда малыши подрастут, будут слушать сказки. Некоторые мамы используют пледик как развивающий коврик: ребенок ползает по нему, изучает зверят. Еще мы продаем тепленькое стеганое одеяло на синтепоне. Для девочек розовое, для мальчиков голубенькое. Скоро выпустим серое, которое подойдет всем.

Кстати, рисунки мы тоже стараемся варьировать: у девочек, например, будут цветы и куклы, у мальчиков — кактусы и барабаны. Кроме сказок, там есть истории о том, зачем нужны эти предметы. Например, робот говорит, что был создан для того, чтобы помогать людям. Малыш развивается и получает полезную информацию о том, что его окружает.

— А есть постель для деток постарше? Школьникам, наверное, тоже было бы интересно спать в говорящей постельке, только слушать истории не про Курочку Рябу, а про бейблейды или Эльзу из «Холодного сердца».

— Мы думаем об этом и обязательно планируем расширять ассортимент. Ведь дело не только в рисунках, нужна и постель другого размера — школьники не поместятся под одеялом для малышей. Это требует времени и вложений. А сейчас мы получаем патент на свое изобретение и активно продвигаем наш товар в Сети. Нашу постель можно купить в интернет-магазинах, мы сотрудничаем с мама-блогерами, они делают свои обзоры и рекомендации товара. Ведем переговоры с маркетплейсами, детскими магазинами. Хотим представить наш товар офлайн, чтобы люди не просто оценили идею, а посмотрели, пощупали, разобрались, как это работает. У нас была ситуация, когда я, дав визитку одной девушке, сказала, что у нас говорящее постельное белье. Она расхохоталась. И только увидев, как это работает, спросила: «Так вы серьезно? Это не шутка сейчас была?»

— Следующий этап — записать сказки на английском языке, — говорит Кирилл. — Такую постель мы будем продавать на «Амазоне» (сейчас ведем переговоры). Иностранцы уже покупали у нас комплекты в подарок своим детям. Одна наша постель уехала в Вашингтон, хотя сказки только на русском и украинском, и всего одна — про медвежонка — на английском. Но мужчина, купивший комплект для своего ребенка, сказал, что это не так важно. Главное, он уверен, что малышу понравится.

— Бывает, мамы, купившие постель, потом сбрасывают нам с Кириллом видео деток, закутавшихся в наши пледики, — мечтательно улыбается Майя. — Дети не расстаются с говорящими одеялками, называют их своими волшебными друзьями. А когда мне присылают детские рисунки, срисованные с нашей постели, это просто восторг. Мы понимаем, что сделали что-то, что нравится малышам и приносит огромное удовольствие нам.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о благотворительной интернет-барахолке «Светр», созданной подругами-киевлянками Аленой Федоренко и Викторией Дубровской, которые за вырученные деньги покупают медикаменты пациентам Киевского онкоцентра.

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