Украина

Специально для "ваты": Янина Соколова рассказала, почему матерится на видео для YouTube

Ненормативная лексика в программе «Вечер» Янины Соколовой — вынужденная мера и крайний вариант донесения информации для определенной группы телезрителей.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сказала сама телеведущая, признавшаяся, что в жизни она редко использует матерные выражения. По ее словам, ненормативная лексика является «инструментом», чтобы достучаться до конкретной аудитории. «Вата» зайдет на «Вечер» послушать, как я произнесу слово из трех букв, да так и досмотрит все до конца", — сказала Янина Соколова и добавила, что этот проект — единственный, где команда сознательно решила применять «хлесткие категоричные выражения». «В информационной войне невозможно быть овечкой, ты просто проиграешь, — считает телеведущая. — Мы не просветительская организация. У нас есть метка „18+“, которая сигналит родителям — нежелательно, чтобы дети попадали на эту территорию».

Янина Соколова, говоря о лексике, используемой современной молодежью, сказала, что степень «ненормативности» в быту много выше, чем в программе «Вечер». «Не думаю, что дети узнают о матах исключительно с моей помощью», — добавила она.

Полный текст интервью Янины Соколовой читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Иногда дончане мне пишут: «Пушилин сегодня вас смотрел».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter