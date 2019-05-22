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В семью перенесшего инфаркт Касильяса пришла еще одна беда (фото)
Жена вратаря «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, недавно перенесшего инфаркт, спортивный журналист Сара Карбонеро рассказала, что у нее обнаружили рак яичников.
«Пока мы не оправились от одного шока, жизнь преподнесла еще сюрприз. Теперь это касается меня. Те самые три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать.
Несколько дней назад во время обследования врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников, и я перенесла операцию. Все прошло успешно. К счастью, болезнь удалось обнаружить вовремя, но у меня впереди еще несколько месяцев борьбы и лечения.
Я спокойна и уверена, что со мной все будет в порядке. Я понимаю, что путь будет нелегким, но со счастливым концом. Меня поддерживают семья, друзья и великолепный медицинский штаб", — написала Сара Карбонеро в Instagram.
Отметим, что один из самых титулованных голкиперов мирового футбола Икер Касильяс, которому 20 мая исполнилось 38 лет, и 34-летняя спортивная телеведущая Сара Карбонеро воспитывают двух сыновей — 5-летнего Мартина и Лукаса, которому 2 июня исполнится три года.
Сара и Икер с сыновьями Мартином и Лукасом
2018 год. Дети поздравляют Икера Касильяса с завоеванием золотой медали чемпионата Португалии в составе «Порту»
34-летняя Сара Карбонеро — известная в Испании спортивная телеведущая
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко поддержал Икера Касильяса.
Фото Getty Images
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».