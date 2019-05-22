Общество

Дипломаты 11 стран мира сыграли в гольф в Киеве (фото)

18 мая 2019 на территории Киевского гольф-клуба GolfStream состоялось топ-событие года — международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good by Volvo. Мероприятие было организовано для укрепления и продвижения позитивного имиджа Украины в мире, популяризации и развития детского гольфа, создания площадки для неформального общения между представителями различных государств, а также содействия дружбе и спортивному партнерству среди народов мира.

Организационный партнер турнира — Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств. Турнир проводился при поддержке Всеукраинской федерации гольфа и Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

Гольф — это демократичный вид спорта, который закладывает традиции и развивает культуру страны. Игра проходила на 18 лунках для почти 80 участников. В турнире приняли участие дипломаты из 11 стран мира, среди которых победитель — Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер.

«В последние несколько лет гольф становится все более популярным в Украине, — отметила исполнительный директор турнира Марина Шевченко. — Наша цель — это гольф для добра, а именно: укрепления дипломатических связей между странами и развития детского гольфа в Украине. Гольф — очень благородный вид спорта, который не только развивает полезные навыки, но и в некоторой степени формирует характер. Надеюсь, что турнир будет направлен на развитие и воспитание новой элиты страны».

Diplomatic Golf for Good — это нечто большее, чем борьба за победу и лучший результат. Это праздник, который выходит за пределы поля для гольфа и объединяет различные культуры, способствует общению единомышленников.

Кстати, невероятный интерес и восхищение гостей вызвала выставка картин Чрезвычайного и Уполномоченного Посла Грузии в Украине Гелы Думбадзе.

В мероприятии приняли участие дипломаты, представители власти и бизнес-элиты, деятели культуры, спортсмены и дети. Среди приглашенных гостей были замечены: президент компании «Виннер Импортс» Иван Гинянский, украинский бизнесмен и совладельцы курортного комплекса Rixos-Prykarpattya Игорь Гуменюк и владелец сети автозаправок WOG Сергей Лагур.

По окончании гольф-турнира патриотически прозвучала песня «Украина» в исполнении народной артистки Украины Натальи Бучинской.

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