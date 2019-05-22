Шоу-бизнес

После того, как Анджелину Джоли и Брэда Питта суд признал свободными от уз брака (хотя бывшие супруги еще и не до конца оформили свой бракоразводный процесс), первая жена актера Дженнифер Анистон поделилась воспоминаниями о прошлом. Анистон рассказала о своей первой и единственной в жизни встречей с Джоли. Как пишет издание The Mirror со ссылкой на Vanity Fair, это было в 2004 году — за несколько дней до начала съемок фильма «Мистер и миссис Смит», во время работы над которым у Брэда и Анджелины завязался роман. Сама Анистон в то время снималась в последних эпизодах прославившего ее телесериала «Друзья». Причем Питт выступал против того, чтобы она соглашалась на съемки — хотя звездам сериала платили по миллиону долларов за каждую серию. Брэд потом даже не пришел на вечеринку, которая была устроена в честь окончания работы над проектом, куда члены съемочной группы явились вместе со своими супругами. Дженнифер пришлось объяснять, что он слишком занят по работе над картиной «Мистер и миссис Смит».

Дженнифер случайно столкнулась с Джоли на автомобильной парковке — возле локации, где снимались «Друзья». «Я остановилась и представилась. И сказала: „Брэд так рад, что будет работать с Вами. Надеюсь, что вы, ребята, по-настоящему хорошо проведете время“», — рассказала Анистон. Теперь эти слова отдают горькой иронией. Анджелина и Брэд, безусловно, хорошо провели время, влюбившись друг в друга.

Дженнифер признает, что вскоре после того, как Питт познакомился с Анджелиной, она почувствовал, что «потеряла его». Хотя поначалу Брэд и Джоли не признавались, что состоят в романтических отношениях.

Брэд покинул Дженнифер в январе 2005 года. За два месяца до окончательного оформления их развода стало известно, что Джоли беременна. В то время Анистон дала интервью Vanity Fair, подробности которого всплыли лишь недавно. На вопрос о ее отношении к беременности соперницы Анистон, у которой до сих пор нет детей, не ответила, так как начала беззвучно рыдать. И не могла справиться с собой в течение нескольких минут. А потом молча показала головой. Репортер, бравший интервью, говорит, что она выглядела «раненой в самое сердце». Актриса также сказала, что «предпочла верить мужу», когда тот уверял, что у него ничего не было с Анджелиной до того, как они с Дженнифер расстались. И что их разрыв не связан с другой женщиной. «На данном этапе меня уже ничего бы не удивило, но я бы хотела ему верить», — сказала актриса.

После того, как Анджелина публично призналась, что ее роман с Питтом начался на съемках «Мистера и миссис Смит», Анистон в другом интервью сказала, что та могла бы и не афишировать детали личной жизни в СМИ. «Все эти разговоры о том, как она каждый день не могла дождаться, когда придет на работу? Это по-настоящему неприятно», — сказала Анистон.

Анистон вышла замуж за Питта 29 июля 2000 года. Развелись они в октябре 2005-го. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джастина Теру. В феврале 2018-го супруги объявили о разводе.

Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

Ранее «ФАКТЫ» писали — Дженнифер Анистон снялась топлес, обнажившись перед свадебным фотографом Меган Маркл.

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