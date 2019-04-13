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Суд изменил семейный статус Анджелины Джоли и Брэда Питта
После того, как появились сообщения о том, что Анджелина тянет с разводом потому, что хочет вернуть Брэда Питта, стало известно о том, что суд наконец-то официально изменил семейный статус актеров. Как пишет издание The Blast, отныне они больше не являются супругами. Хотя еще не все детали затянувшегося бракоразводного процесса улажены и работа в этом направлении до сих пор ведется.
Питт и Джоли, воспитывавшие шестерых детей, формально вступили в брак в 2014 году — после того, как восемь лет прожили в гражданском союзе. Их роман завязался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит», когда Брэд еще был женат на Дженнифер Анистон. В сентябре 2016 года Анджелина подала на развод.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли в «ангельском облике» вышла в свет с четырьмя младшими детьми.
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