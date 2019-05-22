Ливни с градом и шквальный ветер: синоптик дала неутешительный прогноз на 23 мая

Украина

До конца дня в Украине, а особенно на Левобережье сохраняется опасность шквального ветра 15−20 м/с, возможны грозы и град. Такая же погода останется и 23 мая. В большинстве областей — дожди с грозами, в отдельных районах — сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 23 мая осадки маловероятны лишь в Одесской области. В западной части страны днем будет прохладно — 16−22 градуса тепла, а в остальных регионах до 26 градусов. В Киеве — от 23 до 25 градусов.

Из-за проливных дождей в течение последних дней в Карпатах есть угроза схождения селевых потоков. На малых речках вероятно повышение уровней воды и локальные подтопления. Так, 23 мая вода поднимется в реках бассейнов Припяти и Западного Буга. Возможно повышение уровня в реках на 80 см, выход воды на пойму и частичное подтопление низинных участков. В селах Сарненского района Ровенской области вышедшая из берегов Случь может вплотную приблизиться к жилым домам.

Также есть вероятность выхода из берегов реки Тисы и ее притоков. А разлившиеся реки бассейна Днестра угрожают подтоплением населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее из-за сильных ливней и повышения воды в реках подтопило села и поселки в Прикарпатье. Тогда же в Ивано-Франковской области немало неприятностей жителям принес крупный град размермо с куриное яйцо.

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