Умер легендарный французский парикмахер, придумавший укладывать волосы феном (фото)

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Во Франции в возрасте 88 лет скончался легендарный парикмахер Патрик Алес. Он первым стал применять укладку волос с помощью фена. В числе его клиенток были французская кинозвезда Катрин Денев, первая леди США Жаклин Кеннеди, оперная дива Мария Каллас.

Как сообщает France24, Алес (его настоящее имя — Хесус Гонсалес) родился в Испании в 1930 году. Во время гражданской войны, когда мальчику было семь лет, его семья бежала во Францию. Сначала он, будучи подростком, работал курьером в одной из парижских парикмахерских. Затем сам стал мастером. Укладку — придание влажным волосам формы во время сушки феном — он придумал в 1964 году. Алесу принадлежала косметическая компания, которая создавала щадящие средства для ухода за волосами на растительной основе.

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