Украина станет частью «русского мира», — Фурса о референдуме Зеленского

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Заявление нового главы Администрации президента Андрея Богдана о том, что Зеленский намерен провести референдум о мирных договоренностях с Россией, прокомментировал в соцсети известный украинский финансист и блогер Сергей Фурса.

«Референдум в обмен на бабло или как обменять суверенитет Украины на Приватбанк для Коломойского

Самой шокирующей новостью в перечне шокирующих новостей последних дней, стало заявление нового главы Администрации президента Андрея Богдана о том, что команда Зеленского или сам Зеленский планируют провести референдум на тему мирных договоренностей с Россией. Т. е. фактически озвучил план капитуляции, когда на референдуме народ Украины сам проголосует за план Путина-Медведчука. Просто потому, что любой другой быстрый мир с Россией сейчас невозможен. России он не нужен. В любой краткосрочной перспективе. А значит, может быть реализован только план Медведчука, который транслирует желания Путина еще с 2014 года, — автономия, читай федерализация, для оккупированных областей, которые смогут влиять на внешнюю политику Украины. Это не торговля людьми или территориями. Нет. Это торговля суверенитетом. И референдумы — любимый инструмент харизматичных лидеров по пропихиванию нужных им решений в обход институтов. Любой харизматический лидер ломает институты. И занимается популизмом. Это неизбежно. Как и последствия правления такого лидера. Доказано Венесуэлой.

Ключевой вопрос — зачем они это делают? Все просто — им нужны деньги. В Украине всегда было два варианта, откуда брать деньги. Запад или Россия. Запад дает деньги только в обмен на реформы. И пытается за уши втянуть в цивилизацию. Россия дает деньги в обмен на отсутствие реформ. Чтобы Украина никуда не делась от нее. До 2014 года этот цикл работал постоянно. С 2014 года, по объективным причинам, это стало невозможно. Последние 3 млрд долларов взял Янукович, перед тем как сбежал. И Украина оказалась зависима от западных кредитов и вынуждена была начать делать реформы. Болезненные реформы. Не только для населения. Но и для олигархов. И теперь, на данный момент, любая украинская власть зависима от Запада. Потому что нужны деньги. И Запад требует прикрывать схемы, поддерживает ProZorro, имплементирует борьбу с коррупцией.

И сейчас Запад требует продолжать реформы. И не дает откатывать реформы. И это является ключевой проблемой нового олигарха номер 1. Коломойского. Потому что его цель — защитить свои активы. И для этого нужно признать национализацию Приватбанка незаконной. Но коллективный Запад не раз заявлял, что это будет концом сотрудничества. И концом денег. И у Зеленского был выбор — или идти навстречу Западу и слушать условного Волкера, или следовать советам Коломойского. И он сделал выбор. Демонстративное назначение Богдана, которое не только нарушает закон о люстрации, но и противоречит рекомендациям наших западных партнеров, досрочные выборы по сомнительной процедуре — это все показывает, что Зеленский выбрал Коломойсмкого. Причем сделал это публично и открыто, давая сигнал всем вокруг. В своем знаменитом интервью олигарх говорил, что ставит на Богдана, что нужны выборы без мажоритарщиков, но с барьером в 3% и закрытыми списками. И это уже реализовано Зеленскими. Теперь осталось реализовать другую часть интервью, где олигарх называл МВФ — злом, а национализацию Приватбанка — преступлением.

Что это означает? Дефолт. У Украины годы пиковых выплат, инвесторы очень чувствительны к сотрудничеству страны с МВФ. И макроэкономическая стабильность базируется именно на сотрудничестве с МВФ. Если не заменить деньги МВФ деньгами из России. И похоже, «У Зеленского» нашли путь, как взять эти деньги. Подружиться с Россией поможет референдум и имплементация его решений. Украина становится частью «русского мира». Сваты снова показывают по всем телеканалам. А общество? А общество не важно для харизматического лидера, потому что он опирается на неактивное большинство. Которое всегда его поддержит. На то он и харизматичный лидер. Простой человек из народа. А народ всегда поддержит простого парня, доказано Венесуэлой. И всегда на референдумах поддерживает его идеи. Всегда. По крайней мере, пока будет что кушать. Тем более разрыв с МВФ и дружба с Россией позволяет снизить тарифы, прогнать ненавистную Супрун, снова сделать Национальный банк зависимым «от народа», со стабильным курсом и низкими ставками кредитования. Людям понравится. А то, что вход в «русский мир» рано или поздно приведет к кризису, отбросит нас от цивилизации и забальзамирует стагнирующее украинское общество, — это мелочи. Это будет потом. Сначала будут просто низкие тарифы. И довольный Коломойский.

И никто не будет выносить такого президента на вилах. Как оказалось, националистическая общественность больше беспокоится по поводу клубов и гей-парадов, чем по поводу предательства интересов страны.

Зеленский, как и обещал, не торгует территориями или людьми. Он торгует суверенитетом. Он сделал выбор. И он готов обменять активы Коломойского на украинский суверенитет", — написал Фурса в Facebook.

Напомним, ранее Сергей Фурса заявлял, что отмена национализации «ПриватБанка» полностью разрушит сотрудничество с МВФ, на котором основана стабильность в Украине. Нет МВФ — дорога одна, к дефолту.

Блогер также писал в соцсети, что в случае победы Зеленского никаких реальных изменений в стране не произойдет.

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