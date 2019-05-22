Вблизи Кривого Рога машина с полицейским попала в смертельное ДТП (фото)

Происшествия

В среду, 22 мая, в Днепропетровской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, один из них полицейский. Ещё один человек пострадал. Ранее в Днепре произошло кровавое ДТП, в котором погибла семья с ребенком.

Как сообщает криворожский сайт «Первый городской», авария случилась на дороге между Пятихатками и селом Ивашиновка. В автомобиле ехали три человека. Двое погибли на месте. Один из них был сотрудником Желтоводского отдела полиции.

По предварительной информации, автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Машина загорелась. Одного человека после удара выбросило из автомобиля. Его увезли в больницу. Двое погибли на месте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП со смертельным исходом в Киеве, а также о кровавом ДТП под Винницей с участием маршрутки, в котором погибли люди.

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