День Киева: какие улицы перекроют для транспорта

Общество

Во время празднования Дня Киева, 25 и 26 мая, в столице будет частично ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Запланировано ограничение движения:

25 и 26 мая во время фестиваля «Страна Франкиана» на площади Ивана Франко до перекрестка с улицей Ольгинской и до перекрестка с улицей Станиславского;

25 мая с 05:30 до 17:30 во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK на маршруте: площадь Победы — проспект Победы — разворот возле станции «Шулявская» — проспект Победы — площадь Победы.

Также запланировано перекрытие движения:

25 мая с 05:30 до 17:30 во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршруту: улица Крещатик — бульвар Шевченко;

26 мая с 09:30 до 16:00 во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK на маршруте: улица Николая Гринченко — улица Кировоградская — проспект Валерия Лобановского — улица Андрея Головко — улица Соломенская — улица Протасов Яр — улица Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на улице Соломенской);

26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного «Пробега под каштанами» по маршруту: Майдан Незалежности — улица Крещатик — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — улица Физкультуры — площадь у НСК «Олимпийский» — улица Эспланадная — улица Бассейная — улица Крещатик — Майдан Незалежности.

С 1 июня традиционно вводятся сезонные ограничения движения грузового транспорта, хотя метеорологическое лето пришло в Киев еще 17 мая. С приходом календарного лета в столице при температуре воздуха выше +28ºС будет ограничено или запрещено движение крупнотоннажного автотранспорта массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения не коснутся машин с опасными, быстропортящимися грузами, с живыми животными и птицей, а также если перевозки связаны с предупреждением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций. На автодорогах государственного значения установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Для остановок фур можно использовать более 900 площадок на дорогах и возле объектов дорожного сервиса. Этот перечень можно найти по ссылке. «Укравтодор» просит перевозчиков с пониманием отнестись к сохранению дорожного покрытия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вакарчук анонсировал «демократичный» концерт «Океана Эльзы» ко Дню Киева, мероприятие планируется 26 мая на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

А в день инаугурации Зеленского Киев сковали огромные пробки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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