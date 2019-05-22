Нечем кормить детей: в Одессе сотрудники медвуза пикетируют Госказначейство

Украина

В среду, 22 мая, в самом центре Одессы, на улице Садовой, сотрудники Одесского национального медицинского университета заблокировали здание регионального главка Государственного казначейства. Люди требуют разблокировать счета вуза и начать выплаты зарплат и стипендий. Пикетчики с плакатами «Казначейство, выполняйте судебное решение», «Казначейство, верни заработанные нами деньги» полностью перекрыли вход в здание.

Как пояснил журналистам и. о. проректора по научно-педагогической работе вуза профессор Анатолий Сон, в минувшую пятницу Окружной административный суд Киева своим постановлением обязал Госказначество начать выплаты по платежным документам, подписанным нынешним руководителем университета Юрием Сухиным.

«Наше требование простое — начать выплаты зарплат и стипендий, обеспечить оплату коммунальных платежей», — заявил Сон. Он пояснил, что счета учебного заведения заблокированы в течение пяти месяцев, поэтому сотрудники не получают зарплату, а студенты — стипендию. Также не производятся расчеты за коммунальные платежи.

И. о. проректора добавил, что 21 мая из «Одессаоблэнерго» поступило уведомление об отключении медуниверситета от электроснабжения из-за образовавшейся задолженности. «Это приведет к срыву экзаменов, студенты не получат дипломы», — подчеркнул Сон.

По его словам, в региональном главке казначейства имеется соответствующий судебный документ, предусматривающий немедленные выплаты по сметам прошлого года. Он пояснил, что сметы 2019 года не подписаны главой Министерства здравоохранения Ульяной Супрун.

По словам и. о. проректора, на счетах вуза сейчас имеется около полумиллиарда гривен.

«Эти средства не относятся к госбюджету. Мы оказываем образовательные услуги, только 14 процентов — это госбюджет», — пояснил Сон, добавив, что Минздрав пытается навязать коллективу «своего» ректора, а предыдущий — Валерий Запорожан — уволен незаконно.

Представитель регионального главка Госказначества вышла к собравшимся и сказала, что «технически» невозможно начать выплаты. При этом она сослалась на столичное руководство.

Пикетчики ведут себя достаточно эмоционально. Постоянно выкрикивают требования начать выплаты, а одна из женщин подвела к вышедшей чиновнице двоих малолетних детей, заявив, что их нечем кормить.

По словам Сона, участники акции — исключительно сотрудники вуза, которые в настоящее время не задействованы в образовательном процессе. Большинство коллектива — на рабочих местах, среди пикетчиков нет ни одного студента.

Проректор добавил, что люди намерены блокировать работу госструктуры, пока не начнут выплаты, и «тогда это станет проблемой всей Одесской области».

Ранее «ФАКТЫ» писали о конфликте в медвузе Одессы. Здание медуниверситета даже пытались взять штурмом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter