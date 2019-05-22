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WSJ узнала о продаже AVON
Совет директоров американской косметической компании Avon Products Inc, ставшей пионером прямых продаж в отрасли, одобрил решение о ее продаже компании Natura Cosmeticos SA (Бразилия). Об этом The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на собственные осведомленные источники. Напомним, в сентябре 2018 года не стало сооснователя другой международной компании прямых продаж, присутствующей в Украине — Amway.
По ее данным, переговоры менеджентов обеих компаний продолжались в течение нескольких месяцев.
Сумма сделки не разглашается, однако известно, что рыночная капитализация Avon в настоящее время составляет $ 1,42 млрд долларов. Ранее аналитики писали о финансовых проблемах AVON, предрекая ее банкротство.
Компании Natura, являющейся крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, уже принадлежит британский ритейлер косметики Body Shop. В руководстве бразильской компании считают, что покупка Avon позволит ей увеличить охват рынка в Латинской Америке, Европе и Азии.
В свою очередь в Avon констатируют, что до сих пор Бразилия была для компании крупнейшим рынком сбыта.
Напомним, в начале мая сооснователь другого бизнес-гиганта — Facebook — Крис Хьюз призвал американские власти «реформировать» соцсеть, выведя из-под ее контроля приложение для обмена фотографиями Instagram и мессенджер WhatsApp. Ранее он называл ошибкой решение Федеральной торговой комиссии США разрешить Facebook приобрести указанные активы.
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