«Челси» — «Арсенал»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы

Спорт

В среду, 29 мая, на Олимпийском стадионе в Баку пройдет финальный матч Лиги Европы-2018/2019 между земляками из Лондона — «Челси» и «Арсеналом» (начало поединка — в 22:00 по киевскому времени).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ПОЕДИНКА «ЧЕЛСИ» — «АРСЕНАЛ».

В истории выступлений в еврокубках жребий уже однажды сводил команды между собой. В четвертьфинале Лиги чемпионов-2003/2004 в первом матче на домашней арене «Челси», «Стэмфорд Бридж», была зафиксирована результативная ничья — 1:1, а в ответном на стадионе «канониров», «Хайбэри», гости добыли волевую победу — 2:1, и прошли в полуфинал турнира, где уступили по сумме двух встреч французскому «Монако». Что касается нынешнего сезона премьер-лиги, то команды обменялись домашними победами — «Челси» во 2-м туре обыграл «канониров» — 3:2 (Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 — Мхитарян, 37, Ивоби, 41), а «Арсенал» оказался сильнее «аристократов» в 23-м туре — 2:0 (Ляказетт, 14, Косельны, 39).

На предстоящий поединок ведущие украинские и зарубежные конторы принимают ставки с такими коэффициентами, отдавая небольшое преимущество «Челси».

«Фаворит Спорт»: победа «Челси» — 2,40, ничья — 3,45, победа «Арсенала» — 2,99. Победа в турнире «Челси» — 1,80, победа в турнире «Барселоны» — 2,03.

«Марафон»: победа «Челси» — 2,375, ничья — 3,45, победа «Арсенала» — 3,20. Победа в турнире «Челси» — 1,727, победа в турнире «Барселоны» — 2,19.

Bwin: победа «Челси» — 2,35, ничья — 3,30, победа «Арсенала» — 3,10. Победа в турнире «Челси» — 1,65, победа в турнире «Барселоны» — 2,20.

Bet 365: победа «Челси» — 2,37, ничья — 3,40, победа «Арсенала» — 2,90. Победа в турнире «Челси» — 1,66, победа в турнире «Барселоны» — 2,20.

William Hill: победа «Челси» — 2,30, ничья — 3,30, победа «Арсенала» — 3,20. Победа в турнире «Челси» — 1,67, победа в турнире «Барселоны» — 2,10.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы из-за политического конфликта.

Фото Getty Images

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