«Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Спорт

В среду, 29 мая, в Баку на Олимпийском стадионе, способном вместить почти 70 тысяч зрителей, определится победитель второго по значимости клубного турнира Старого Света — Лиги Европы. Противостояние лондонских клубов «Челси» и «Арсенала» начнется в 22:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ФИНАЛЬНОГО ПОЕДИНКА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Мхитарян «Арсеналу» не помощник

Лондонский «Арсенал» не сможет рассчитывать на полузащитника Генриха Мхитаряна в предстоящем финале Лиги Европы против земляков из «Челси». Несмотря на полученные гарантии от МИД Азербайджана и УЕФА, армянский футболист принял решение не ехать в Баку из соображений безопасности из-за дипломатической напряженности, существующей между странами по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, в связи с чем 30-летний футболист может стать целью атаки из-за слухов о том, что он посещал спорный регион на протяжении последних годов.

Армянин уже дважды не мог помочь своей команде в матчах, которые проходили в Азербайджане

Отметим, что в связи с данным конфликтом Мхитарян уже дважды не мог помочь своей команде в выездных матчах еврокубков — в 2015 году, выступая за дортмундскую «Боруссию», армянин не принял участие в поединке с «Габалой», а в сентябре нынешнего года не отправился с «канонирами» в гости к «Карабаху».

Арбитр — бизнесмен из Италии

Судейский комитет УЕФА назначил арбитром финального матча Лиги Европы 45-летнего рефери ФИФА из Италии Джанлуки Рокки. Прежде чем стать судьей, Джанлука Рокки играл в футбол на позиции полузащитника. Свой первый матч в серии А итальянец провел в 2004-м. В 2008 году он стал арбитром ФИФА и дебютировал в Кубке УЕФА, а спустя сезон — в Лиге чемпионов. В 2017 году Джанлука судил в Скопье матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». В 2018-м его признали лучшим арбитром Италии.

45-летний Джанлука Рокки

Если «Челси» при судействе Рокки всегда побеждал (с «Валенсией» — 3:0 в 2011-м, «Рубином» — 3:1 в 2013-м и «Стяуа» — 1:0 в 2013-м), то «Арсенал» навидался с итальянцем всякого (с дортмундской «Боруссией» — 1:1 в 2011-м, «Фенербахче» — 3:0 в 2013-м, «Галатасараем» — 4:1 в 2014-м, «Баварией» — 1:5 в 2015-м и «Атлетико» — 0:1 в 2018-м).

Кстати, Джанлука Рокки — один из совладельцев семейного предприятия по производству осветительного оборудования. Рефери владеет итальянским и английским языками, хобби — путешествия.

Добавим, что впервые в истории в поединке Лиги Европы будет использована система VAR. видеоассистентами рефери станут еще два итальянца Массимилиано Иррати и Марко Гуида, а также поляки Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.

Семь европейских трофеев на двоих

В своей истории «Челси» и «Арсенал» неоднократно побеждали в европейских турнирах. В активе «синих», к примеру, трофеи Лиги чемпионов (2012), Лиги Европы (2013), Кубок обладателей Кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998). Что касается «канониров», то у них в коллекции Кубок обладателей Кубков (1994) и предшественник Кубка УЕФА — Кубок Ярмарок (1970).

Шесть лет назад футболисты "Челси" уже держали заветный трофей в руках

Состав «Челси» дороже на 260 млн евро

По данным авторитетного портала Transfermarkt, суммарная стоимость игроков «Челси» на 260 млн евро больше, чем футболистов «Арсенала».

Самым дорогим исполнителем у «аристократов» является бельгиец Азар (150 млн), за ним идут француз Канте (100 млн), бразилец Жоржиньо (65 млн), испанец Кепа Аррисабалага (55 млн) и еще один бразилец Виллиан (50 млн).

Желающим приобрести Эдена Азара придется изрядно раскошелиться

Что касается «канониров», то у них на вершине данного списка габонец Обамеянг (75 млн), за которым разместились француз Ляказетт (65 млн), уругваец Лукас Торрейра (55 млн) и швейцарец Джака (50 млн).

Олимпийский стадион в Баку

Стадион, получивший от УЕФА четвертую категорию, был открыт в марте 2015 года. Арена, расположенная на восточном берегу озера Беюк-Шор и способная вместить 69 870 зрителей, принимала церемонии открытия и закрытия первых Европейских игр (аналог Олимпийских игр, в которых принимают участие лишь представители Старого Света), которые проходили в Баку в июне 2015-го. Олимпийский стадион также будет принимать матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.

Арена была открыта в марте 2015-го перед стартом первых Европейских игр

На стадионе построены трибуны с различными функциями, беговая дорожка и другая инфраструктура. Высота шестиэтажной арены составляет 62 метра. Примечательно, что кроме основного стадиона, также на территории размещен тренировочный, рассчитанный на 1800 зрителей.

На Олимпийском стадионе пройдут матчи Евро-2020

Где смотреть финал Лиги Европы

На территории Украины в прямой трансляции финал Лиги Европы покажет, начиная с 22:00, телеканал «Футбол 2». За час до начала поединка, в 21:00, в эфир выйдет программа «Путь к Баку», в которой эксперты обсудят предстоящую английскую дуэль на Олимпийском стадионе, а после финального свистка подведут ее итоги.

Букмекеры отдают небольшое преимущество «синим»

В предстоящем поединке ведущие украинские и зарубежные букмекеры видят фаворитом «Челси». Победа «синих» в основное время оценивается коэффициентами 2,30−2,40, в то время как у «канониров» — 2,90−3,20. На то, что «Челси» во второй раз в истории выиграет Лигу Европы, принимаются ставки с коэффициентами 1,65−1,80, а на то, что «Арсенал» впервые выиграет престижный трофей, можно поставить за 2,0−2,20.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что итальянский тренер отсудил у «Челси» 10 миллионов евро.

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