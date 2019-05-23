- 14:29 За жизнь боролись 5 дней: в больнице Мечникова умер боец ВСУ, получивший тяжелое ранение на Донбассе
- 14:28 "Финансируйте ТВ и газеты": в Госдуме рассказали, как хотят захватить Украину
- 14:24 У меня новая жизнь: Ани Лорак заинтриговала личным заявлением
- 14:19 Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией, — СМИ
- 14:18 Украина – США: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 14:14 Успокаивался после ссоры с одноклассниками: подросток устроил жуткий погром на кладбище
- 14:13 Боевики "ДНР" повесили на пленных украинских военных "диверсию" против наблюдателей ОБСЕ
- 14:08 Убитый под Одессой бизнесмен оказался бывшим мэром Тирасполя
- 13:58 Шевченко вызвал в сборную Украины форварда «Динамо»
- 13:53 Опрос украинских военных о переговорах с боевиками на Донбассе: в командовании сделали важное заявление
«Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
В среду, 29 мая, в Баку на Олимпийском стадионе, способном вместить почти 70 тысяч зрителей, определится победитель второго по значимости клубного турнира Старого Света — Лиги Европы. Противостояние лондонских клубов «Челси» и «Арсенала» начнется в 22:00 по киевскому времени.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ФИНАЛЬНОГО ПОЕДИНКА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.
Мхитарян «Арсеналу» не помощник
Лондонский «Арсенал» не сможет рассчитывать на полузащитника Генриха Мхитаряна в предстоящем финале Лиги Европы против земляков из «Челси». Несмотря на полученные гарантии от МИД Азербайджана и УЕФА, армянский футболист принял решение не ехать в Баку из соображений безопасности из-за дипломатической напряженности, существующей между странами по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, в связи с чем 30-летний футболист может стать целью атаки из-за слухов о том, что он посещал спорный регион на протяжении последних годов.
Отметим, что в связи с данным конфликтом Мхитарян уже дважды не мог помочь своей команде в выездных матчах еврокубков — в 2015 году, выступая за дортмундскую «Боруссию», армянин не принял участие в поединке с «Габалой», а в сентябре нынешнего года не отправился с «канонирами» в гости к «Карабаху».
Арбитр — бизнесмен из Италии
Судейский комитет УЕФА назначил арбитром финального матча Лиги Европы 45-летнего рефери ФИФА из Италии Джанлуки Рокки. Прежде чем стать судьей, Джанлука Рокки играл в футбол на позиции полузащитника. Свой первый матч в серии А итальянец провел в 2004-м. В 2008 году он стал арбитром ФИФА и дебютировал в Кубке УЕФА, а спустя сезон — в Лиге чемпионов. В 2017 году Джанлука судил в Скопье матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». В 2018-м его признали лучшим арбитром Италии.
Если «Челси» при судействе Рокки всегда побеждал (с «Валенсией» — 3:0 в 2011-м, «Рубином» — 3:1 в 2013-м и «Стяуа» — 1:0 в 2013-м), то «Арсенал» навидался с итальянцем всякого (с дортмундской «Боруссией» — 1:1 в 2011-м, «Фенербахче» — 3:0 в 2013-м, «Галатасараем» — 4:1 в 2014-м, «Баварией» — 1:5 в 2015-м и «Атлетико» — 0:1 в 2018-м).
Кстати, Джанлука Рокки — один из совладельцев семейного предприятия по производству осветительного оборудования. Рефери владеет итальянским и английским языками, хобби — путешествия.
Добавим, что впервые в истории в поединке Лиги Европы будет использована система VAR. видеоассистентами рефери станут еще два итальянца Массимилиано Иррати и Марко Гуида, а также поляки Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.
Семь европейских трофеев на двоих
В своей истории «Челси» и «Арсенал» неоднократно побеждали в европейских турнирах. В активе «синих», к примеру, трофеи Лиги чемпионов (2012), Лиги Европы (2013), Кубок обладателей Кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998). Что касается «канониров», то у них в коллекции Кубок обладателей Кубков (1994) и предшественник Кубка УЕФА — Кубок Ярмарок (1970).
Состав «Челси» дороже на 260 млн евро
По данным авторитетного портала Transfermarkt, суммарная стоимость игроков «Челси» на 260 млн евро больше, чем футболистов «Арсенала».
Самым дорогим исполнителем у «аристократов» является бельгиец Азар (150 млн), за ним идут француз Канте (100 млн), бразилец Жоржиньо (65 млн), испанец Кепа Аррисабалага (55 млн) и еще один бразилец Виллиан (50 млн).
Что касается «канониров», то у них на вершине данного списка габонец Обамеянг (75 млн), за которым разместились француз Ляказетт (65 млн), уругваец Лукас Торрейра (55 млн) и швейцарец Джака (50 млн).
Олимпийский стадион в Баку
Стадион, получивший от УЕФА четвертую категорию, был открыт в марте 2015 года. Арена, расположенная на восточном берегу озера Беюк-Шор и способная вместить 69 870 зрителей, принимала церемонии открытия и закрытия первых Европейских игр (аналог Олимпийских игр, в которых принимают участие лишь представители Старого Света), которые проходили в Баку в июне 2015-го. Олимпийский стадион также будет принимать матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.
На стадионе построены трибуны с различными функциями, беговая дорожка и другая инфраструктура. Высота шестиэтажной арены составляет 62 метра. Примечательно, что кроме основного стадиона, также на территории размещен тренировочный, рассчитанный на 1800 зрителей.
Где смотреть финал Лиги Европы
На территории Украины в прямой трансляции финал Лиги Европы покажет, начиная с 22:00, телеканал «Футбол 2». За час до начала поединка, в 21:00, в эфир выйдет программа «Путь к Баку», в которой эксперты обсудят предстоящую английскую дуэль на Олимпийском стадионе, а после финального свистка подведут ее итоги.
Букмекеры отдают небольшое преимущество «синим»
В предстоящем поединке ведущие украинские и зарубежные букмекеры видят фаворитом «Челси». Победа «синих» в основное время оценивается коэффициентами 2,30−2,40, в то время как у «канониров» — 2,90−3,20. На то, что «Челси» во второй раз в истории выиграет Лигу Европы, принимаются ставки с коэффициентами 1,65−1,80, а на то, что «Арсенал» впервые выиграет престижный трофей, можно поставить за 2,0−2,20.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что итальянский тренер отсудил у «Челси» 10 миллионов евро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...