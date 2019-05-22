Политика

Кому нравится, что президент дает должность своему другу? Зеленскому припомнили его слова перед выборами

Первые скандальные назначения президента Украины Владимира Зеленского, о которых «ФАКТЫ» информируют онлайн, вызвали массу вопросов. На это обратил внимание одесский блогер Sergey Zoof, выложив в сеть предвыборный ролик Зеленского, где тот призывает сограждан подавать ему кадровые предложения, заявляя, что никому не нравится, когда президент дает должность своему другу или куму.

«И про назначения. От самого Вовы. Если шо, в администрации президента уже назначены Шефир, Трофимов и Костюк из „Квартал-95“ — совладелец, продюсер и сценарист», — напомнил он.

Как известно, многолетний исполнительный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Трофимов получил важный пост в Администрации президента — назначен первым заместителем главы, а его соседом в АП стал бывший коллега по «Кварталу 95» Юрий Костюк. Кроме того, Сергей Шефир назначен первым помощником президента.

«Ну шо, порулили страной, инстаграм-романтики? Не отводи глаза, зеизбиратель, в них еще недостаточно *** твой «дайте ему шанс», — горько резюмирует Zoof.

Как сообщалось, Зеленский принял первое кадровое решение в силовой сфере, назначив лидера партии «Слуга народа» и своего давнего друга Ивана Баканова главой СБУ.

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