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Зеленский проводит первые кадровые назначения: все подробности (обновляется)
Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, сделал ряд резонансных назначений в своей команде. «ФАКТЫ» следят за чередой указов президента и будут информировать о новых кадровых решениях в этой новости.
Так, главой Администрации президента стал адвокат Андрей Богдан, которого называют «юристом Коломойского». Адвокат неоднократно представлял интересы бизнесмена в различных судебных инстанциях. Сам Коломойский свою связь с Богданом опровергает.
На фото: Андрей Богдан
Первым заместителем Богдана назначен исполнительный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Трофимов. Заместителями главы Администрации Зеленский назначил Руслана Рябошапку, Елену Зеркаль и Кирилла Тимошенко.
Елена Зеркаль, как стало известно ранее, будет отвечать в АП за внешнюю политику. Она заработала хороший авторитет, работала в группе по вступлению в СОТ, соглашения про Ассоциацию с ЕС, а также нередко подменяла в заграничных поездках министра иностранных дел Павла Климкина. Ожидается, что главой МИД будет посол Украины в НАТО Вадим Пристайко.
На фото: Елена Зеркаль (слева) и Вадим Пристайко (справа)
«Богдан, которого связывают с Коломойским, стал руководителем АП. Он сбалансирован назначением сразу пяти замов. Второй баланс — Шефир в качестве первого помощника президента. Забавная должность, которая может дублировать функции руководителя АП либо полностью подменять их. Таким образом, вроде и Коломойский получил своё (кулуарные войны за АП шли как минимум последнюю неделю в «горячей фазе), но и противовесы не менее серьёзные. Не столько по личностям, сколько по выстраиваемой системе», — пишет по этому поводу аналитик Игар Тышкевич
Новым Начальником Генерального штаба, вместо Виктора Муженко, стал генерал Руслан Хомчак, который в 2014 году вышел из Иловайского котла. На момент окружения был командующим войсками сектора «Б» и оперативным командованием «Юг».
Бизнес-партнер Зеленского по «Кварталу», а также один из руководителей избирательной кампании Сергей Шефир получил должность первого помощника президента. Кроме того, в Администрацию президента попал медиаменеджер избирательного штаба Зеленского Юрий Костюк.
На фото: Владимир Зеленский и Сергей Шефир (слева)
Руслан Стефанчук стал представителем президента в Верховной Раде, а также его советником. Также должность советника президента получили Михаил Федоров и Андрей Ермак.
Ожидается также, что секретарем СНБО станет экс-министр финансов Александр Данилюк.
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