Новый смартфон от Huawei: какие «сюрпризы» ожидают владельцев Honor 20

Наука и технологии

Во вторник, 21 мая, китайская компания Huawei провела в Лондоне презентацию новой линейки смартфонов Honor 20. Поскольку Huawei занимает второе место в мире после Samsung по числу проданных устройств, мероприятие вызвало повышенный интерес. Масла в огонь подлил, безусловно, и введенный американскими властями запрет на использование продукции китайской компании на территории США. Все места в зале были заняты.

Новые смартфоны представлял президент компании Honor Джордж Чжао. Honor является дочерней компанией Huawei. Чжао подчеркнул, что Honor — это бренд для молодых. Поэтому компания решила привлечь клиентов демократичными ценами. Самый дешевый смартфон Honor 20 Lite будет стоить 299 евро, а самый дорогой Honor 20 Pro — 599 евро.

Новая серия Honor выделяется как визуально, так и технологически. Корпус новых гаджетов выполнен с применением уникального эффекта «динамической голографии». А основная камера Pro-версии с четырьмя модулями получила 111 баллов от тестовой лаборатории DxOMark, заняв 3-е место в рейтинге мобильных фотокамер. Основная камера старшей модели также получила ультраширокоугольный объектив с разрешением 16 МП, 8-мегапиксельный модуль с телефотообъективом и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки.

Также у смартфона большой 6,26-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и круглым вырезом в левом верхнем углу. Процессор — 8-ядерный Kirin 980. Объем оперативной памяти — 8 ГБ. Объем встроенной — 256 ГБ. Аккумулятор на 4000 мАч.

Все это, конечно, звучит и выглядит замечательно. Однако во время презентации Чжао и словом не обмолвился о запрете американских властей. Да, есть еще азиатский и европейский рынки. Honor и Huawei пользуются большим спросом в Украине и России.

Вот только теперь владельцам этих гаджетов придется столкнуться с целым рядом неприятных особенностей их эксплуатации. Следуя распоряжению президента США Дональда Трампа, который полностью запретил американским компаниям любое сотрудничество с Huawei, корпорация Google объявила, что вынуждена ограничить доступ пользователям смартфонов, выпускаемых этой китайской компанией, к обновлениям Android и сервису Google Play, позволяющему скачивать платные и бесплатные приложения и программы.

Руководство корпорации Microsoft также заявило, что тщательно изучает принятый закон и все распоряжения администрации президента США, связанные с деятельностью Huawei. Это означает, что пользователи техники, выпущенной китайской компанией, могут быть лишены технической поддержки Microsoft.

Эксперты говорят, что на практике это будет выглядеть так. Вы купили смартфон Honor или Huawei. Они работают на операционной системе Android определенной версии. До введения запрета вы могли в ручном или автоматическом режиме обновить данную версию. Теперь вы лишены такой возможности. Это значит, что в один не слишком прекрасный для вас день вам не удастся воспользоваться YouTube, Google Maps и целым рядом других популярных и полезных приложений.

Учитывая то, что оборудование и технологии Huawei широко применялись до сих пор во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах, Министерство торговли США выдало лицензию, которая разрешила американским фирмам сотрудничать с китайской компанией. Но лицензия будет действовать лишь 90 дней. Затем ее условия будут пересмотрены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что США подозревают Huawei в промышленном шпионаже.

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