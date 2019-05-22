Реформа энергорынка является маркером способности к трансформациям, – Ковальчук

Украина

Своевременная реализация реформы рынка электроэнергии продемонстрирует способность Украины проводить успешные внутренние экономические трансформации. Об этом во время конференции Европейской бизнес-ассоциации «Реформа рынка электрической энергии» заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Внедрение реформ в таких базовых отраслях, в стратегических, как электроэнергетика, — это один из ключевых маркеров, способна ли вообще Украина менять внутренние процессы как государство. Поэтому, невзирая на все эти сложности, невзирая на то, что наша позиция предусматривает урегулирование вопросов и конкурентных, и вопросов коммерческого учета, и вопросов свободного доступа на рынок новых игроков. При правильных подходах эта реформа может пойти на пользу электроэнергетическому сектору», — сообщил Ковальчук.

Временно исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» считает, что реформа рынка электроэнергии будет внедрена в предусмотренный законодательством срок, и акцентирует внимание на серьезной роли Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Скорее всего, рынок будет запущен с 1 июля. И вся полнота возможностей по урегулированию имеющихся проблем будет находиться в руках регулятора — НКРЭКУ. И именно от того, насколько их решение, их документы будут качественными, будут зависеть последствия этой реформы» — считает Ковальчук.

Напомним, что с 1 июля вступает в силу Закон «О рынке электрической энергии», согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут избирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество услуг. Закон Украины «О рынке электрической энергии» направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического содружества в сфере энергетики, а именно — директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины «О рынке электрической энергии» реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных принципах по европейской модели.

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