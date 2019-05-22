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16-летняя Костюк обыграла на престижном турнире теннисистку из топ-50 (видео)
Юная украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 264-е место в мировом женском рейтинге, успешно выступает на престижном турнире во французском Страсбурге с призовым фондом 250 тысяч долларов.
Наша соотечественница успешно преодолела квалификацию, сначала обыграв китаянку Шуйе Ма (204-я) — 7:5, 6:2, а затем румынку Жаклин-Адина Кристиан (248-я) — 6:1, 6:2. В основной сетке Марта в стартовом круге оказалась сильнее француженки Мари Бенуа (266-я) — 6:4, 6:1, после чего вышла на 48-ю ракетку мира китаянку Чжэн Сайсай, с которой ранее в официальных соревнованиях не пересекалась.
Как и свои предыдущие поединки, противостояние с соперницей из топ-50 списка лучших теннисисток мира юная украинка закончила в двух сетах — 6:3, 6:1.
Впервые в карьере выйдя в четвертьфинал турнира WTA, Марта заработала 4 980 долларов призовых. Ее следующей соперницей станет француженка Каролин Гарсия, занимающая 24-ю строчку в женском рейтинге.
Добавим, что также в четвертьфинал вышла и Даяна Ястремская (42-я), обыгравшая во втором раунде Саманту Стосур из Австралии (89-я) — 6:0, 6:2. В следующем круге украинка встретится с победительницей противостояния Фиона Ферро (Франция, 88-я) — Ван Цян (Китай, 16-я)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная украинская теннисистка получила тяжелую травму.
Фото Jimmie 48
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