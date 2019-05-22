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Начальник Управления госохраны Гелетей подал в отставку
Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении с поста. Такое решение он принял в среду, 22 мая.
Гелетей возглавлял Управления государственной охраны Украины с мая 2007 года, кроме периода, когда он был министром обороны.
«Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно. Личный состав УГО Украины для меня — вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению. Высокопрофессиональные действия нашего подразделения родили у кремлевских пропагандистов миф об американском спецназе, который воюет на стороне Украины. Спасибо личному составу за преданность делу и высокий уровень ответственности, поскольку с 2014 года каждый из вас выполняет свои обязанности в усиленном режиме несения военной службы, часто без выходных и до поздней ночи», — написал Гелетей в Facebook.
Напомним, Гелетей отреагировал на заявление Владимира Зеленского перенести Администрацию президента с Банковой в другое место, готовностью Управления госохраны выполнить любое решение новоизбранного президента. Тем не менее, по мнению генерала, в правительственном квартале глава государства все же «будет более защищен, чем в любом другом новом месте».
Ранее Гелетей рассказал, как его служба в 2018 году предотвратила 11 покушений на президента Петра Порошенко.
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