Власть обязана прекратить опасное сотрудничество с МВФ, — Вадим Рабинович

Украина

Украинская власть должна прекратить какое-либо сотрудничество с Международным валютным фондом, так как оно является преступным и губительным для страны. Об этом в эфирах украинских телеканалов заявил народный депутат и глава политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович. По его словам, только при условии отказа от работы с МВФ и принятии подготовленной его партией пенсионной программы возможно реальное возрождение Украины.

«Пенсионная программа нашей партии станет основой для возрождения страны»

Вадим Рабинович уверен, что пенсии в Украине повысить вполне возможно. Для этого надо следовать программе его партии «Оппозиционная платформа — За життя» и пресечь тотальное воровство во власти.

«Меня больше всего в нынешнем государственном устройстве Украины удивляет и убивает ситуация с пенсионерами. Могу объяснить, почему: вы не можете построить нормальную, развивающуюся страну, если вам нечего сказать нашим детям. Ведь что мы можем сейчас сказать детям, внукам? Работай честно — и к старости будешь нищий, как я… Разве это нормально? Поэтому основой возрождения любой страны должна быть пенсионная программа. Мы в нашей партии уделяем этому самое пристальное внимание. Если власть перестанет воровать, то увеличить пенсии в Украине вполне реально», — подчеркнул парламентарий.

В качестве примера Рабинович привел соседнюю с Украиной Польшу, которая, обладая даже худшим «стартовым набором», смогла построить экономику и обеспечила пенсионерам достойные выплаты.

«Наша соседняя страна — Польша. Там нет ничего такого, чего нет у нас. Более того, во многих аспектах там ситуация намного хуже. Это касается и природных ресурсов, и человеческого потенциала. Вы знаете, какая пенсия в Польше? Минимальная — 460 долларов. При этом все пенсионеры имеют право на бесплатный проезд, скидки на медицинское обслуживание и многое другое», — сказал политик.

«Мы победим на парламентских выборах, потому что украинцам надоело жить в нищете»

По убеждению парламентария, единственное, что стоит между нынешней, нищенской, и процветающей Украиной — ненасытная жадность политиков и чиновников действующей власти.

«Что такое с нашей страной произошло, что у нас только мечтают о пенсии, которая существует в Беларуси? Разве у нас был какой-то природный катаклизм? Нет! Банда грабителей при власти на протяжении десятков лет разворовывает то, что должно идти в руки людям! Власть дает нам европейские тарифы, нищенские зарплаты, убивает все возможности выживать. Мы просто обязаны прекратить это на парламентских выборах!» — считает Рабинович.

Партия «Оппозиционная платформа — За життя», по убеждению ее главы Вадима Рабиновича, одержит победу на парламентских выборах, так как украинцы понимают, что лишь таким образом спасутся от нищеты.

«Правительство Владимира Гройсмана ведет Украину путем, где отменены дотации на социально важные продукты, где к мнению народа никто не прислушивается. Мы должны понять одно — все в наших руках. Выборы президента Украины доказали нам, что мы все можем», — отметил народный депутат.

Парламентарий подчеркнул, что нынешние политики не хотят решать вопросы народа, а советуют людям ограничивать себя.

«Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказывает нам в нищей и обездоленной стране с луком по 45 гривен о том, что его можно заменить крапивой. Крапивой уже питались в голодомор. Мы хотим жить в такой стране, где нас будут заставлять есть крапиву? Почему все победные речи власти сводятся к тому, что украинцам стоит меньше есть и пить?» — возмутился глава политической партии «Оппозиционная платформа — За життя».

«Я верю в друзей Украины, но я не верю в то, что заезжие гости могут нам в чем-то помочь. Мы сами должны менять свою страну, искать для нее светлое, хорошее будущее, вкладывать себя в Украину. Нам нужно строить страну, в которой мы будем жить, а не выживать. Мы победим на парламентских выборах, потому что нам надоело жить в нищете», — подчеркнул народный депутат.

«Власть готовится повысить тарифы на электроэнергию на 30—40 процентов»

В то же время Вадим Рабинович предостерег украинцев от той «бомбы», которую им подготовила власть.

«Вы зря не обращаете внимания на новый закон о системе рыночных поставок электроэнергии и газа в ваши дома. Эту аферу придумали проходимцы, которые создали снабженческие компании. Украинцам будут бесконечно навязывать компании, только выбирать будет не из чего — не все они соответствуют критериям. Я гарантирую вам, что из-за этого в ближайший месяц мы получим подорожание электроэнергии на 30—40 процентов», — пояснил парламентарий.

В подтверждение своих слов политик привел статистические данные.

«На конец 2018 года украинцы задолжали за электроэнергию 33,6 миллиарда гривен. И теперь, прежде чем платить за новые услуги, нужно расплатиться с долгами», — сказал народный депутат.

Рабинович также отметил, что в результате принятия нового закона украинцам придется самостоятельно заниматься капитальным ремонтом многоквартирных домов.

«Закон окончательно переложил все затраты по содержанию домов на кошельки самих домовладельцев. В Украине на данный момент 220 тысяч многоквартирных домов, в которых проживает почти 25 миллионов человек, и только восемь процентов жилого фонда было построено в последнее время. 92 процента домов — застройки до 1991 года, 70 процентов из них используются более 50 лет. Украинцы долгие годы платили деньги в виде квартплаты за будущий капитальный ремонт, а теперь им придется заниматься этим самостоятельно!» — возмутился политик.

«МВФ должен немедленно покинуть Украину»

Любое сотрудничество Украины с Международным валютным фондом преступно, опасно и должно быть немедленно прервано, считает Вадим Рабинович.

«Весь Запад истерически пять лет рассказывает, что Украина — это форпост демократии. Так спишите форпосту долги, которые вы на него повесили! У нас война длится больше пяти лет, мы не в состоянии жить еще и с такими долгами. Вы нам даете старые списанные корабли, старое оружие. И это ваша помощь?» — возмущается парламентарий.

По словам Вадима Рабиновича, Украина должна срочно отказаться от сотрудничества с фондом.

«МВФ должен немедленно покинуть Украину. Мы и так в огромных долгах, но нас ради еще одного траншика заставляют в интересах Запада уничтожать свою страну. Если Владимир Зеленский не покончит с МВФ, то это будет одна из самых трагических ошибок», — считает народный депутат.

Политик заявил, что президент должен провести жесткие переговоры с МВФ.

«Он должен сесть с ними за стол переговоров и сказать, что мы отказываемся вырубать наш лес, повышать пенсионный возраст, принимать заезжих варягов. Я считаю, что МВФ — это не та организация, которая может нам помочь. Сотрудничество с МВФ преступно, опасно и должно быть немедленно прекращено», — высказал уверенность парламентарий.

«Доход от нашей земли должны получать украинцы, а не пять олигархов, ворующих миллиарды»

Как считает Вадим Рабинович, кроме МВФ главным врагом Украины являются олигархи, подмявшие под себя ресурсы — в частности, земельные. Но доход от украинской земли должны получать граждане страны, а не пять толстосумов, которые эту страну грабят.

«В прошлом году украинская земля дала рекордный в мире урожай. Вы это сильно ощутили? То есть доходы страны должны возрасти, но где они? Куда пропадают миллиарды? В результате кило лука стоит больше 40 гривен. Доходы с украинской земли должны повышать вашу покупательную способность. Гражданин Украины должен получить доход. Как от нефти, так и от газа. Но у нас все ресурсы страны находятся в руках пяти человек, которые эту страну грабят», — отметил парламентарий.

Все проблемы нашей страны происходят из-за того, что во власти уже без малого 28 лет одни и те же лица, убежден Вадим Рабинович.

«Вот представьте, постучали к вам в дверь и говорят, что они — лучшая в мире ремонтная бригада. Вы заплатили, вам начали делать ремонт. По прошествии нескольких дней вы видите, что квартира обворована, все убежали. Через три года к вам приходит та же бригада и вновь предлагает ремонт. Вы их пустите в свой дом? Никогда в жизни! А к власти вы пускаете их каждые три—пять лет», — возмутился народный депутат.

Политик уверен, что на ближайших выборах украинцы не пустят во власть старых, проворовавшихся политиков.

«На парламентских выборах мы не должны пропустить в парламент тех, кто находился на высших должностях в стране, кто заводил нас в этот тупик. И сейчас они снова приходят и говорят: „Мы хотим еще“. Но я уверен, что украинцы не проголосуют за этих нехороших людей, которые годами грабили нашу страну», — отметил парламентарий.

«Принятый Радой закон о языке был сфальсифицирован и его необходимо отменить»

Вадим Рабинович также пояснил, что языковой закон, принятый недавно народными депутатами, был подменен перед голосованием.

«Закон, в конце концов, подделали. Несмотря на то что в зале обсуждался вопрос о квоте в 75 процентов для украинского языка на телеканалах, в конце они вставили пункт о 90 процентах. Я думаю, что это достаточный повод для отмены закона и привлечения к уголовной ответственности спикера Верховной Рады Андрея Парубия, аппарата ВР и тех, кто не успеет дать показания по добровольной явке», — отметил парламентарий.

Политик уверен, что языковой закон можно принять как данность, но продолжить с ним бороться.

«Мы с ним будем бороться до конца, потому что он антиконституционный и антиукраинский. Он вносит разлад в наше общество, не учитывает Венскую конвенцию, которой он противоречит. Этим законом нас специально уводят от Европы! И не зря Климкин (глава МИД Павел Климкин. — Авт.) сказал, что мы можем разорвать Минские соглашения. Он прекрасно понимает, что после такого шага Европа откажет нам в поддержке. Но ничего у них не получится. Украина будет жить, а они все уйдут в небытие!» — отметил Рабинович.

Парламентарий также пообещал, что продемонстрирует видеозапись «кнопкодавства» при голосовании за закон о государственном языке главам правоохранительных ведомств и потребует от них возбудить уголовные производства в отношении недобросовестных депутатов.

«Игра на клавишах» в Раде является самым опасным преступлением, так как законы принимают с нарушениями, а нам по этим законам потом жить. Это нужно заканчивать! Те, кто так голосует, — предатели Украины", — считает Вадим Рабинович.



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