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Украина

У Зеленского смирились с тем, что выборы в Раду пройдут по старой системе

17:40 22 мая 2019 509
У Зеленского смирились с тем, что выборы в Раду пройдут по старой системе
Инф. «ФАКТОВ»

Внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля состоятся по действующей, смешанной избирательной системе. Об этом журналистам заявил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

При этом он констатировал, что при такой системе в Раде вряд ли появится много новых лиц.

«Вряд ли мы получим много новых политических сил. Соответственно, остаются мажоритарные округа и пропорциональные списки», — сказал он, напомнив, что действующая система включает 5% проходной барьер.

Как известно, на внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая депутаты не проголосовали за включение в повестку дня законопроектов о внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины». У Зеленского сформулировали ответ на позицию Рады.

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