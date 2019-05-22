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Зеленского просят назначить специального человека для освобождения узников Кремля
В сети появилось обращение родных украинских политзаключенных к президенту Владимиру Зеленскому ввести должность уполномоченного по вопросам освобождения заложников Кремля. По мнению авторов обращения, которое опубликовала в Facebook Крымская правозащитная группа, это ускорит спасение граждан Украины.
Кроме того, они просят создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, который объединит представителей государства, волонтеров и правозащитных организаций, осуществляющих поддержку и освобождение заложников Кремля.
По мнению авторов обращения, помочь их родным может и публичная поддержка президентом законопроекта «О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами», устанавливающего статус заложника и гарантирующего государственную поддержку заложникам и их семьям.
Напомним, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая длительное время была уполномоченным президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представляла Украину в гуманитарной подгруппе в Минске, приняла решение выйти из минского переговорного процесса. При этом она выразила готовность передать новой власти всю информацию о проведенной работе над освобождением украинских политзаключенных, военнопленных и заложников.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!