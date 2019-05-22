26.11 / 26.36 29.08 / 29.48
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленского просят назначить специального человека для освобождения узников Кремля

18:52 22 мая 2019 73
Митинг родственников политзаключенных Кремля
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось обращение родных украинских политзаключенных к президенту Владимиру Зеленскому ввести должность уполномоченного по вопросам освобождения заложников Кремля. По мнению авторов обращения, которое опубликовала в Facebook Крымская правозащитная группа, это ускорит спасение граждан Украины.

Кроме того, они просят создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, который объединит представителей государства, волонтеров и правозащитных организаций, осуществляющих поддержку и освобождение заложников Кремля.

По мнению авторов обращения, помочь их родным может и публичная поддержка президентом законопроекта «О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами», устанавливающего статус заложника и гарантирующего государственную поддержку заложникам и их семьям.

Напомним, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая длительное время была уполномоченным президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представляла Украину в гуманитарной подгруппе в Минске, приняла решение выйти из минского переговорного процесса. При этом она выразила готовность передать новой власти всю информацию о проведенной работе над освобождением украинских политзаключенных, военнопленных и заложников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины