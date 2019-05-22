Кабмин "обновил" украинский язык: как изменится правописание

Общество

В среду, 22 мая, правительство одобрило новую редакцию Украинского правописания, которая заменит версию 1992 года.

Одной из причин, которая заставила принять документ, стало желание вернуть правописание, созданное на фундаменте украинской традиции письма с учетом новейших языковых явлений, появившихся в различных сферах современной жизни.

Разработала новое правописание специально созданная рабочая группа Комиссии по вопросам правописания Министерства образования и науки Украины, в которую вошли ведущие филологи страны.

Отмечается, что комиссия вернула к жизни ряд особенностей «харьковского» правописания, которое было утверждено в 1928 году.

С полным текстом новой редакции Украинского правописания можно ознакомиться здесь.

Новое правописание предлагает расширить применение буквы «ґ» в иностранных именах.

Правописание 1928 года предусматривает употребление буквы «и» в начале слов. В проекте нового докумета предоставляется преимущество букве «і», однако перед согласными «н» и «р» можно употреблять два варианта написания: «індик» та «индик», «ирій» та «вирій», «ірод» та «ирод».

В художественных текстах допускаться замена «і» на «и» в конце слов во время склонения: «смерти», «радости».

Заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, содержащие звук [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать предлагают буквой «х» (то есть, слова «хобби», «хоккей» и «холдинг» останутся неизменными). Но слово «хостел» предлагается употреблять как «гостел», поскольку при английском произношении этого слова слышится больше [г], чем [х].

Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой «ф»: «анафема» — «анатема», «мифология» — «мітологія», ефір «- «етер».

Слова английского происхождения это изменение не затрагивает.

Еще один компромисс с правописанием 1928 года.

Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами «е», «и», «ю», «я»: «проект», «проєкт», «проєкція», «траєкторія», «фоє» и другие.

В новом правописании предлагается использовать меньше дефисов.

Слова с первыми иностранными частицами нужно будет писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис). Например: «попмузика», «вебсторінка» «пресконференція» і «експрезидент».

При этом, новое правописание предлагает писать несклоняемые числительные «пол» (в значении «половина») отдельно. Например: пів Києва, пів яблука, пів години.



Вместе с «пол» будут писаться только те слова в именительном падеже, которые выражают единое понятие: півострів", «півзахист», «півоберт».

Новое правописание предлагает разнообразить традицию передачи буквосочетание «au» и расширить возможные варианты транслитерации. Проект документа допускает орфографические варианты: «аудієнція» і «авдієнція», «аудиторія» та «авдиторія», «пауза» та «павза», «фауна» та «фавна».

Также новый документ предлагает использовать меньше кавычек.

По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Оно вернет нам язык, который был присущ украинцам до абсолютной русификации, которая проходила в 50-е годы прошлого века. Кроме того, ученые уверяют, что многие нормы останутся.

При этом, отмечается, что многие предложенные конструкции сегодня выглядят несколько искусственно и могут усложнить жизнь школьникам, которым придется переучиваться по новым правилам.

Напомним, что 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об украинском языке как государственном. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца. Всего народные депутаты подали к законопроекту 2082 поправки.

14 мая закон подписал спикер Андрей Парубий, а 15 мая — президент Петр Порошенко. Закон, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации. 16 мая документ опубликован в официальном издании Верховной Рады — газете «Голос Украины».

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