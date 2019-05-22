Это капитуляция: Порошенко прокомментировал инициативы Зеленского

Украина

Сегодня в Киеве открылся девятый международный фестиваль «Книжный Арсенал». По традиции он проходит в помещении «Мистецького Арсенала», заняв всю выставочную площадь. Почетным гостями церемонии открытия стала семья бывшего президента Украины Петр и Марина Порошенко.

— Мы стараемся из года в год посещать «Книжный Арсенал» и знакомиться с новинками, — сказала «ФАКТАМ» Марина Порошенко. — Всегда с нетерпением ждем следующего года, с каждым разом наблюдаем, как увеличивается количество украинских авторов. Мы и сейчас пришли на книжную ярмарку с целью купить что-то интересное.

Уже у входа в помещение музейного комплекса Петра и Марину Порошенко окружили люди, выкрикивая слова благодарности и провожая бывшего президента аплодисментами. Петр Порошенко, одетый в легкий синий костюм и белоснежную рубашку без галстука, улыбался и с удовольствием фотографировался со всеми желающими.

Перед входом в Арсенал, Петр Порошенко согласился дать небольшой комментарий журналистам, поделившись своими впечатлениями от решений нового президента Украины Владимира Зеленского.

— Думаю, что это совершенно природное желание президента иметь большинство в Верховной Раде, — сказал Порошенко. — Я в свое время сделал все, чтобы провести досрочные выборы. Но демократия — это процедура, а Конституция — Основной закон государства, которого надо придерживаться. И Верховную Раду надо распускать не тогда, когда захочется президенту, а при наличии всех исчерпывающих поводов для таких действий. Но новая власть начала свою деятельность с нарушения Конституции.

Петр Порошенко сказал, что готов идти на выборы.

— Моя команда готова к выборам, — сказал бывший президент. — И она победит. В ближайшее время мы соберем съезд, где будет проведен серьезный ребрендинг партии и партийного списка. Но наше участие в парламенте абсолютно необходимо, потому что мы должны, с одной стороны, защитить европейские и евроатлантические достижения, а с другой стороны — не дать развернуть страну назад в сторону России. Не дать остановить те реформы, которые мы начали.

Порошенко признался, что был неприятно удивлен позицией команды Зеленского по поводу России.

— Речь шла о том, что так называемые мирные соглашения с Россией должны быть достигнуты путем референдума, — возмутился Петр Порошенко. — В Украине это расценивается как капитуляция! Я советую команде президента в ближайшее же время развеять эти слухи.

Напомним, «ФАКТЫ» следят за чередой указов президента Зеленского и оперативно информируют о его новых кадровых решениях.

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