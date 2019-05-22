Общество

Пластиковые паспорта хотят сделать в Украине обязательными: в Раду внесен важный документ

Срок действия классических паспортов-книжечек в Украине будет ограничен. Украинцев обяжут получать новые биометрические документы в форме пластиковой ID-карты. Проект закона по этому вопросу внес премьер-министр Владимир Гройсман. Напомним, с 1 июля вступают в силу новые тарифы на оформление паспортов.

Предлагаемый документ ограничивает срок действия бумажных паспортов для молодежи моментом достижения ими 25-летнего возраста. Если закон будет принят, молодым людям не станут вклеивать фотографии и обменяют книжечку на пластиковую ID-карту.

Такая же норма касается и граждан, которым предстоит вклеивать фото в 45 лет.

Людям старше 45 лет менять документ не нужно — за их паспортами-книжечками предлагается закрепить пожизненный статус, если на момент вступления закона в силу им исполнилось 45 лет и их паспорт действителен, то есть с вклеенным фото.

Напомним, в обновленном рейтинге паспортов мира Global Passport Power Rank украинский паспорт поднялся на 23-ю позицию. Теперь украинцам доступны для поездок 133 страны: в 91 государство визы не требуются совсем, еще в 42 странах достаточно оформить так называемую «визу по прибытию», подтверждаемую в аэропорту.

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