Политика

"Сделаем их вместе?": Зеленский отреагировал на провал в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал депутатам Верховной Рады, отказавшимся менять систему парламентских выборов в Украине, их поражение на будущих выборах. Такой прогноз он обнародовал в Facebook.

Действующих депутатов он назвал «старыми политиками», выбравшими систему, позволяющую продлить их политическую жизнь.

«Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля!» — написал Зеленский.

Напомним, ранее заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка констатировал, что при старой системе выборов в Раде вряд ли появится много новых лиц.

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