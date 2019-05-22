Мир

Ботокс не помогает: на свежих фото Путина нашли интересный нюанс

В сети сравнили фото Владимира Путина, у которого в начале мая появились сыновья-близнецы, с его снимком, сделанным три года назад — в 2016 году. На обоих фото хозяин Кремля снят в компании с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.

Украинский политолог Алексей Голобуцкий отмечает, что вьетнамец каким был, таким и остался. А Путин, невзирая на ботокс, изрядно сдал.

Напомним, ранее социолог Игорь Эйдман в интервью «ФАКТАМ» объяснил различие Путина и его «двойников» разным количеством введенного им под кожу ботокса.

Тем временем в сети появилось красноречивое фото Путина, выдающее его не лучшее состояние здоровья.

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