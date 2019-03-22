Лицо раздувается: в России откровенно рассказали о двойниках Путина

Мир

Разговоры о том, что «Царь ненастоящий» начались в России еще со времен лже-Дмитриев и активно продолжаются в наши дни. Так, очень много сейчас говорят о двойниках Путина: сравнивая фото- и видеоматериалы с ним, указывая на разницу в строении черепа, ушей, носа, росте… Но подобные утверждения не имеют под собой никакого основания. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал социолог, исследователь в области электронной демократии, а также крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман.

«Это абсолютнейшая, полная чушь, что Путин ненастоящий. Он, конечно, постоянно колет ботокс, я думаю, ему делают какие-то мини-пластические операции. Он же у нас „не стареет душой (и физиономией) ветеран“. Морда у него все расширяется и расширяется за счет ботокса. Но никакой подмены нет», — считает он.

Социолог допускает использование двойников в определенных «технических» целях, но только не на официальных мероприятиях.

«Такого не было никогда. Это легенда, миф, чистая конспирология», — уверен Эйдман.

Он считает, что Путин «живее всех живых», только вот «морда накачана ботоксом».

А случающееся несходство во внешнем виде российского лидера он поясняет различным количеством вводимого ттому ботокса.

«Видимо, за счет того, что ему вводят разное количество ботокса, он и выглядит по-разному. Но все равно тенденция определенная: лицо все раздувается и раздувается. Видно по фотографиям», — иронизирует эксперт.

О том, что такое «путинизм» и кого можно назвать «путинистами» среди ультра-правых в Германии, почему Путин «выборочно» подвергал преследованиям российских олигархов, а также о том, какую роль играет Путин в современной России читайте в материале «Россией правит „вор в законе“, если его убрать, начнется война, — Игорь Эйдман».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter