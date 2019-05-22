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"Идите в ж*пу отсюда: украинца выгнали с росТВ за вопрос о Голодоморе
Российские телеведущие Сергей Михеев и Владимир Соловьев выгнали из студии передачи «Кто против?» украинского эксперта Андрея Метлева из-за спора о Голодоморе в Украине. Они же пытались убедить зрителей в том, что показанные Метлевым фото жертв Голодомора на самом деле были сделаны в Поволжье в 1929 году.
Кроме того, по словам Михеева, в настоящее время Украина выдает за снимки депортированных крымских татар фото польских евреев.
Когда же Метлев заявил, что фальсификация не исключает самого Голодомора, Михеев крайне эмоционально отреагировал на выпад украинца и показал ему «красную карточку».
«Свободен… Мне это надоело: стоит, что-то бубнит. Иди в сортире расскажи, в унитаз покричи», — предложил политолог.
В свою очередь Соловьев прокомментировал инцидент, рассказав грубый анекдот о Кае, из сказки о Снежной королеве, который должен сложить слово «счастье» из четырех ледяных букв, включающих «ж» и «п».
Напомним, ранее пропагандист Соловьев выгнал поляка Корейбу из студии в прямом эфире, заявив, что большинство евреев в Польше было убито поляками, а не немецкими нацистами.
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