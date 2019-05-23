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Звезда фильма «Однажды в Голливуде» Марго Робби удивила прыжками с вышки и откровенным купальником (фото)
Марго Робби, звезда фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (премьера которого состоялась на Каннском фестивале 21 мая), воспользовалась всеми возможностями французского курорта.
Как сообщает News.com.au, 28-летняя австралийская актриса показала, как лихо она умеет нырять, прыгая с вышки. Не менее, чем ее спортивная подготовка, публику поразил белый сплошной купальник Марго. Намокший купальный костюм асимметричного фасона и с высоким вырезом бедра плотно обхватил фигуру Робби. И сквозь ткань дерзко просвечивал ее бюст.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.