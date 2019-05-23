Украина

Украина отменит роуминг с пятью странами: что об этом известно

В Евросоюзе еще в 2017 году предложили отменить плату за роуминг между ЕС и Украиной. Теперь стало известно, что в рамках программы EU4Digital выделяются 12 млн евро. Часть этих средств пойдет на развитие телекоммуникаций в Восточной Европе. Итогом трехлетней программы должна стать отмена либо снижение платы за роуминг со странами «Восточного партнерства», в том числе и с Украиной.

Как сообщает Liga.Tech, единая роуминговая зона должна заработать в Украине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджане. Ожидается, что к 2020 году будут улажены формальности. Точной даты, когда будут пересмотрен размер платы за роуминг, в ЕС назвать не готовы — предстоит много подготовительной работы.

Сотрудник программ представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур уточнил, что подключение Украины к единому роумингу с ЕС будет проводиться поэтапно. На первой стадии будет создана единая роуминговая зона со странами Восточной Европы. Затем предстоит распространение этой зоны на государства ЕС.

Напомним, переговоры с Евросоюзом об отмене платы за мобильный роуминг для украинцев были инициированы сразу же после того, как между Украиной и ЕС был установлен безвизовый режим, и поток украинских туристов в Европу существенно увеличился.

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