- 11:27 ПриватБанк подал иск к Коломойскому в суд США
- 11:09 В Киеве "заминировали" больницу: пациенты после операций оказались на улице
- 11:02 Когда закончатся дожди и наступит жара: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 11:00 Хомчак рассказал, чем займется на посту начальника Генштаба ВСУ
- 11:00 Мы были как «детки в клетке»: правда о проекте от самой загадочной участницы «Холостяка»
- 10:53 Продуктовые ярмарки перед Днем Киева с 23 по 26 мая: названы адреса
- 10:49 Тереза Мэй уйдет в отставку 24 мая — The Times
- 10:48 «Золотой мяч» Бессонова и чудо-гол Алиева: что нужно знать перед стартом сборной Украины на чемпионате мира
- 10:45 Катастрофические торнадо в США: пугающие видео
- 10:43 На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского
Мексиканцы массово скупают фальшивые смартфоны по 10 долларов: зачем им это нужно
Мексиканцы массово скупают фальшивые мобильные телефоны, стоимость которых стартует от 10−15 долларов. Таким образом, как сообщает Associated Press, местные жители пытаются подстраховаться на случай ограбления — ведь уровень преступности в стране необычайно высок. Так, в столице страны Мехико ежедневно происходит в среднем около 70 уличных ограблений. Преступники также нападают на пассажиров общественного транспорта. И, не колеблясь, применяют оружие в случае отказа отдать ценности.
После покупки фальшивого смартфона, если на его владельца смартфона нападет бандит и потребует «кошелек или жизнь», грабитель получит дешевую копию, а не дорогой оригинал.
Подделку на первый взгляд почти нельзя отличить от настоящего гаджета. Муляжи смартфонов Iphone или Samsung даже оснащены светящимися экранами — для большей правдоподобности.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что мессенджер WhatsApp уязвим: он позволяет устанавливать в телефонах шпионские программы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!