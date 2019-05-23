Мир

Мексиканцы массово скупают фальшивые смартфоны по 10 долларов: зачем им это нужно

Мексиканцы массово скупают фальшивые мобильные телефоны, стоимость которых стартует от 10−15 долларов. Таким образом, как сообщает Associated Press, местные жители пытаются подстраховаться на случай ограбления — ведь уровень преступности в стране необычайно высок. Так, в столице страны Мехико ежедневно происходит в среднем около 70 уличных ограблений. Преступники также нападают на пассажиров общественного транспорта. И, не колеблясь, применяют оружие в случае отказа отдать ценности.

После покупки фальшивого смартфона, если на его владельца смартфона нападет бандит и потребует «кошелек или жизнь», грабитель получит дешевую копию, а не дорогой оригинал.

Подделку на первый взгляд почти нельзя отличить от настоящего гаджета. Муляжи смартфонов Iphone или Samsung даже оснащены светящимися экранами — для большей правдоподобности.

Подделку почти не отличить от оригинала

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