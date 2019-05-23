26.14 / 26.40 29.10 / 29.51
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Катастрофические торнадо в США: пугающие видео

10:45 23 мая 2019 107
Разрушенный торнадо дом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

По меньшей мере 60 торнадо пронеслись за последние несколько дней по центральным регионам США. Стихия причинила значительные разрушения в штатах Миссури, Оклахома, Техас, Канзас, Айова. Как сообщает USA Today, погибли по меньшей мере четыре человека. Десятки ранены.

Местами торнадо сопровождалась градом и сильными ливнями, вызвавшими наводнения.

В сеть попали пугающие видео и фото.

Ранее, как писали «ФАКТЫ» страшный смерч под Черновцами: ветер вырывал с корнями из земли деревья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины