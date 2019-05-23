- 11:27 ПриватБанк подал иск к Коломойскому в суд США
- 11:09 В Киеве "заминировали" больницу: пациенты после операций оказались на улице
- 11:02 Когда закончатся дожди и наступит жара: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 11:00 Хомчак рассказал, чем займется на посту начальника Генштаба ВСУ
- 11:00 Мы были как «детки в клетке»: правда о проекте от самой загадочной участницы «Холостяка»
- 10:53 Продуктовые ярмарки перед Днем Киева с 23 по 26 мая: названы адреса
- 10:49 Тереза Мэй уйдет в отставку 24 мая — The Times
- 10:48 «Золотой мяч» Бессонова и чудо-гол Алиева: что нужно знать перед стартом сборной Украины на чемпионате мира
- 10:45 Катастрофические торнадо в США: пугающие видео
- 10:43 На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского
Катастрофические торнадо в США: пугающие видео
По меньшей мере 60 торнадо пронеслись за последние несколько дней по центральным регионам США. Стихия причинила значительные разрушения в штатах Миссури, Оклахома, Техас, Канзас, Айова. Как сообщает USA Today, погибли по меньшей мере четыре человека. Десятки ранены.
Местами торнадо сопровождалась градом и сильными ливнями, вызвавшими наводнения.
В сеть попали пугающие видео и фото.
Incredibly detailed look at Carl Junction tornado.pic.twitter.com/euPU9judCl— Dakota Smith (@weatherdak) 23 мая 2019 г.
Ранее, как писали «ФАКТЫ» страшный смерч под Черновцами: ветер вырывал с корнями из земли деревья.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.