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Страшный смерч под Черновцами: ветер вырывал с корнями из земли деревья (видео)
В одном из сел Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.
Мощное природное явление произошло в понедельник примерно в 20:00 в селе Каменка Глыбокского района, уточняет местное издание «Молодий буковинець».
Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе.
На записи слышны голоса местных жителей, которые утверждают, что в результате урагана были сорваны деревья с корнями.
Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети появилось видео последствий масштабного торнадо, пронесшегося по Житомирской области на днях. В ходе стихии больше всего пострадали такие населенные пункты, как Новоград-Волынский, Емильчино и Городница. Также было уничтожено более 100 гектаров леса. В частности, торнадо, пронесшееся в Житомирской области, беспощадно уничтожило лес.
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