Украина

Страшный смерч под Черновцами: ветер вырывал с корнями из земли деревья (видео)

В одном из сел Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.

Мощное природное явление произошло в понедельник примерно в 20:00 в селе Каменка Глыбокского района, уточняет местное издание «Молодий буковинець».

Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе.

На записи слышны голоса местных жителей, которые утверждают, что в результате урагана были сорваны деревья с корнями.

Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети появилось видео последствий масштабного торнадо, пронесшегося по Житомирской области на днях. В ходе стихии больше всего пострадали такие населенные пункты, как Новоград-Волынский, Емильчино и Городница. Также было уничтожено более 100 гектаров леса. В частности, торнадо, пронесшееся в Житомирской области, беспощадно уничтожило лес.

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