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Клуб потребителей

Продуктовые ярмарки перед Днем Киева с 23 по 26 мая: названы адреса

10:53 23 мая 2019 38
Овощи на рынке
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

На ярмарках, которые запланированы во всех районах Киева, жители столицы традиционно могут купить яйца, мед, мясо-молочные, кондитерские и другие изделия. А также фрукты и овощи. Интересно, что резкое подорожание овощей из борщового набора, в частности высокие цены на лук и капусту, в Нацбанке объяснили неурожаем. Продаются на ярмарках также саженцы, цветочная и овощная рассада для сада-огорода.

С 23 по 26 мая продуктовые ярмарки в Киеве пройдут по таким адресам:

23 мая (четверг)

  • в Голосеевском районе- на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
  • в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
  • в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;

24 мая (пятница)

  • в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;
  • в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
  • в Соломенском — на улицах Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);
  • в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

25 мая (суббота)

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), Марины Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта В. Маяковского);
  • в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);
  • в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;
  • в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);
  • в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской).

26 мая (воскресенье)

  • в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
  • в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в День Киева 25−26 мая будет перекрыт ряд улиц.

Какие культурные мероприятия запланированы на эти дни, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Океан Эльзы», парусная регата и фестивали: что ждет жителей и гостей столицы в День Киева.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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