- 12:23 Дожди и похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе
- 12:22 "Вор в законе" Аслан Кобуладзе пожизненно депортирован из России
- 12:08 Кролла заработает кругленькую сумму за бой против Ломаченко
- 12:02 Зеленский согласился на дебаты с Порошенко, но назвал новое условие
- 11:57 В Украине дорожает бензин: что будет с ценами на горючее в ближайшее время
- 11:55 Битву Порошенко с Зеленским изобразили меткой карикатурой
- 11:51 Света Букина из «Счастливы вместе» стала многодетной матерью
- 11:50 "Приват" уже не нужен: Коломойский хочет от Украины два милллиарда долларов
- 11:41 Ломаченко — Кролла: прогнозы букмекеров на чемпионский бой
- 11:38 Из-за поджога травы в Житомирской области погибла супружеская пара: фото с места трагедии
"Приват" уже не нужен: Коломойский хочет от Украины два милллиарда долларов
Игорь Коломойский уже не хочет возвращения ему национализированного Приватбанка. По словам экс-собственника банка, данное финучреждение — обуза, а потому Коломойский предпочитает получить компенсацию в два миллиарда долларов.
«Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе Приватбанк? Пусть оставляют. Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов… Приват — это обуза для государства. Оно не знает, что с банком делать», — заявил Коломойский в интервью «Экономической правде».
Как именно будет истребовано возмещение за национализированный Приватбанк, Коломойский пока не решил. Он дал понять, что это не обязательно будет решаться в судах.
«Будем как-то договариваться, решать или судиться. Не обязательно же сразу судиться», — заявил он.
Напомним, в декабре 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность. Объясняя причины такого шага, на то время министр финансов Александр Данилюк и глава НБУ Валерия Гонтарева привели данные о финансовом состоянии банка: к декабрю 2016 года недостаточность капитала банка достигла 148 млрд гривен, но допустить банкротство финучреждения было нельзя, поскольку там обслуживались 20 миллионов граждан.
В 2017 году Коломойский оспорил в суде решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и о его национализации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.