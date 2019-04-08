Политика

"Приват" уже не нужен: Коломойский хочет от Украины два милллиарда долларов

Игорь Коломойский уже не хочет возвращения ему национализированного Приватбанка. По словам экс-собственника банка, данное финучреждение — обуза, а потому Коломойский предпочитает получить компенсацию в два миллиарда долларов.

«Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе Приватбанк? Пусть оставляют. Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов… Приват — это обуза для государства. Оно не знает, что с банком делать», — заявил Коломойский в интервью «Экономической правде».

Как именно будет истребовано возмещение за национализированный Приватбанк, Коломойский пока не решил. Он дал понять, что это не обязательно будет решаться в судах.

«Будем как-то договариваться, решать или судиться. Не обязательно же сразу судиться», — заявил он.

Напомним, в декабре 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность. Объясняя причины такого шага, на то время министр финансов Александр Данилюк и глава НБУ Валерия Гонтарева привели данные о финансовом состоянии банка: к декабрю 2016 года недостаточность капитала банка достигла 148 млрд гривен, но допустить банкротство финучреждения было нельзя, поскольку там обслуживались 20 миллионов граждан.

В 2017 году Коломойский оспорил в суде решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и о его национализации.

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