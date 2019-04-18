Суд отменил национализацию "ПриватБанка": принято резонансное решение

Украина

Окружной административный суд Киева отменил решение о выводе «ПриватБанка» с рынка с участием государства, удовлетворив иск его экс-владельца Игоря Коломойского. Ранее сообщалось, что существует вероятность смены формы собственности финучреждения.

Об этом сообщает «Экономическая правда». «Суд … признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ПАО «КБ «Приватбанк», и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка», — говорится в сообщении.

Свое решение судьи обосновали тем, что основаниями для принятия решения были, в том числе, «недоказанные ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения ПАО «КБ «Приватбанк» в категорию неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации».

«Таким образом, процедура национализации „ПриватБанка“ была признана необоснованной и осуществленной с нарушениями действующего на тот момент законодательства», — говорится в решении.

Тем временем в Нацбанке Украины заявили, что будут оспаривать это решение. «Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции», — заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Центробанка Виктор Григорчук.

Вместе с тем Национальный банк предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинета Министров Украины относительно подобных судебных практик, которые вредят международному имиджу Украины. «Международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация „ПриватБанка“ была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности. Решение о выводе неплатежеспособного „ПриватБанка“ с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства и было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований. После вывода неплатежеспособного банка с рынка с участием государства, „ПриватБанк“ полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сегодня является самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы», — отметила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

В НБУ также подчеркнули, что поскольку бывшие акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по финансовому оздоровлению банка, о чем лично уверяли в своем письменном обращении, Национальный банк признал «ПриватБанк» неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением приобрести права собственности на акции банка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что уже не хочет возвращения ему национализированного «ПриватБанка», а рассчитывает на компенсацию в два миллиарда долларов.

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