Банковские кредиты: почему тысячам украинцам их теперь не дадут

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В Украине начинает работать кредитный реестр НБУ, а значит, правила выдачи кредитов снова меняются. Нацбанк вводит новый порядок учета банками информации из кредитного реестра НБУ при расчете размера кредитного риска. Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, согласно новым требованиям, теперь банки должны классифицировать по наихудшему классу должника — физическое лицо, в отношении которого в кредитном реестре есть информация о дефолте этого должника в других банках. Новая система получения кредита будет применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года и станет обязательной к исполнению с 1 декабря 2019 года.

О том, как это повлияет на порядок предоставления банковских кредитов, «ФАКТАМ» рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

— Как изменится порядок выдачи кредитов физическим лицам?

— Порядок выдачи ужесточится. Прежде всего нужно сказать, что этот кредитный реестр начинает функционировать под управлением Нацбанка. Раньше были попытки создать кредитный реестр в рамках рыночных организаций, то есть банки пытались объединиться, создать кредитное бюро. Но конкуренция между банками не позволила это сделать. Было создано несколько локальных кредитных бюро, которые не заработали в масштабе банковской системы. В результате Нацбанк взял инициативу в свои руки и решил вести этот реестр самостоятельно. Хотя, в принципе, как показывает опыт других стран, вмешательство государства в этот процесс и концентрация информации в руках государства нежелательны.

Тем не менее сейчас у НБУ есть реестр, в который банки обязаны давать всю информацию касательно всех своих заемщиков. В частности, они должны сообщать о проблемах с погашением кредита, о дефолтах заемщиков. Теперь получается, что, если в этот реестр поступает информация о дефолте заемщика или о просрочке погашения им платежей и у этого заемщика есть кредит в другом банке, то этот другой банк, несмотря на то, что в нем у заемщика хорошая кредитная репутация и он вовремя все погашает, должен резко ухудшить качество кредита, который учитывается у него на балансе. То есть понизить заемщика в классе, в рейтинге.

— Почему?

— Потому что НБУ считает, что таким образом будет происходить более качественное управление кредитными рисками. Если заемщик не погаси кредит в одном банке, значит, он может не погасить и в другом.

— Ну, а если человек все исправно выплачивает, без нарушений? Он все равно столкнется с проблемами при оформлении нового кредита?

— В том-то и проблема. Особенно она обостряется на фоне множества историй последних лет, когда клиенты заходили в «кредитный клинч» с некоторыми банками — начинали спорить по поводу начисленных процентов либо штрафных санкций, или возникали другие проблемы в отношениях клиентов с банками. В то же время эти клиенты шли в другой банк, там благополучно кредитовались, а вопросы своих предыдущих кредитов решали в судах. Сейчас такой вариант невозможен, так как кредитная история таких заемщиков будет ухудшена.

Причем для банков новые правила тоже создадут немало сложностей, регуляторных и бухгалтерских. Ведь если банки должны будут понизить в классе кредиты таких клиентов, то это отразится на формировании банковских резервов. То есть для банков эти новшества опасны тем, что, понижая класс кредитов определенных клиентов, они должны формировать дополнительные резервы, а резервы формируются за счет затрат. Чтобы эти затраты перекрыть, нужно иметь адекватный уровень доходов. А доходов у банков сейчас не так уж много, в связи с тем, что они достаточно слабо кредитуют реальный сектор экономики. Поэтому если доходов не хватает, чтобы перекрыть затраты, которые идут на формирование резервов, приходится покрывать эти резервы за счет собственного капитала. То есть происходит декапитализация банка, у него снижается регулятивный капитал, соответственно, сразу же летят все нормативы, в том числе один из основных — норматив адекватности капитала. Для банков это всегда очень болезненно.

— Как работает система кредитных баллов, кредитных рейтингов заемщиков? Как их формируют? Какими критериями банки руководствуются, повышая или понижая кредитные баллы?

— Кредиты вообще делятся на несколько категорий или классов: стандартные, субстандартные, то есть находящиеся под контролем, и безвозвратные, то есть уже неработающие. Заемщик набирает баллы в зависимости от его кредитной истории. Например, одна просрочка выплаты процентов либо тела кредита — это сразу начисление отрицательных баллов. Наличие качественного залога, например квартиры в центре города — дает дополнительные позитивные баллы. Высокий уровень официальных доходов — тоже идет в плюс.

Благодаря этим баллам и создается рейтинг заемщиков. Потом это все влияет на переквалификацию кредитных портфелей по перечисленным выше категориям. Это помогает правильно классифицировать заемщиков по этим трем группам, трем классам. Потому что раньше это был достаточно субъективный процесс.

— Какая сумма задолженности по кредиту может стать поводом для отказа в выдаче нового кредита?

— Важна даже не не сумма, а срок задолженности. Если платежи не поступали больше 90 дней, считается, что это проблемный кредит. Если больше 180 дней, то для банкиров это уже практически неработающий, «мертвый» кредит.

— Насколько я понял, эти новшества полноценно вступят в силу только в конце года. Почему так?

— Срок 1 декабря 2019 года напрямую связан с загрузкой кредитного реестра информацией. Ведь реестр только недавно запущен, информация поступает постепенно. Поэтому, естественно, новое постановление НБУ потребует внесения изменений в программное обеспечение банков. А это не быстрый процесс.

— Сейчас абсолютно все банки обязаны подавать информацию о заемщиках в кредитный реестр?

— Да, они обязаны подавать информацию обо всех заемщиках, а тем более о случаях дефолта заемщиков.

— Информация подается о тех кредитах, которые сейчас на обслуживании, или, возможно, и о тех, которые были погашены несколько лет назад?

— Сейчас банки подают данные по новым кредитам, а по дефолтным и старым кредитам — по мере сбора этих данных. Думаю, к концу года уже будет сформирован полный массив информации по проблемным кредитам. Естественно, если какие-то кредиты были списаны с баланса несколько лет назад, вряд ли банки будут давать о них информацию в кредитный реестр.

— Как изменится процедура оформления кредита? Нужно ли человеку подавать дополнительные документы или ждать каких-либо проверок?

— Чисто организационно введение кредитного реестра должно упростить выдачу кредитов для платежеспособных и дисциплинированных заемщиков. А вот с менее дисциплинированными заемщиками будут более длительные и скрупулезные процедуры.

Чем выгоден для людей кредитный реестр? Он позволяют заемщику конвертировать свою хорошую кредитную историю в низкий процент по кредиту. Если у человека не было ни одного кредитного дефолта и хороший уровень официальных доходов, то риски банка в таком случае ниже и благодаря реестру заемщик может сразу же рассчитывать на меньшую процентную ставку. Этот принцип заработает не сразу, но думаю, что через год-два можно будет говорить о такой конвертации. Единственный минус, на мой взгляд, это то, что кредитный реестр ведется и полностью контролируется государственной структурой, а не участниками кредитного рынка, — подытожил Алексей Кущ.

Ранее «ФАКТЫ сообщали, что вскоре вступает в силу новый Кодекс по процедурам банкротства. Основные новшества кодекса — это введение процедуры признания неплатежеспособности физического лица. Это означает, что должники по кредитам или «коммуналке» смогут объявить себя банкротами. Причем только сам должник по своей собственной воле сможет начать процедуру банкротства. Ни один кредитор такого права не имеет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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