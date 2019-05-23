Из-за тесного бюстгальтера женщина получила дырку в груди (фото 18+)

Мир

Жительница британского города Брайтон Линн Макконнелл в течение 15 лет носила бюстгальтеры на косточках размера, который ей подобрали продавцы в магазине нижнего белья. Британка говорит, что ей всегда казалось, что эти лифчики чересчур тесные, но различные консультанты уверяли, что это точно ее размер.

Как пишет издание Daily Star, однажды Линн обнаружила уплотнение в центре грудной клетки. Оказалось, что в груди у женщины образовалась причиняющая сильную боль киста, которую пришлось вырезать. После этого у нее осталась рана-дыра, которая болезненно заживала в течение трех месяцев. А шрамы остаются и по сей день.

Врачи предупреждают, что что киста может образоваться в результате ношения слишком тесной одежды в результате закупорки пор.

Сейчас 51-летняя Макконнелл покупает себе только свободное белье и предупреждает других женщин об опасности бюстгальтеров на косточках не подходящего размера.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Почему возникает периодическая боль в молочной железе и как себе помочь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter