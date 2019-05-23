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Из-за тесного бюстгальтера женщина получила дырку в груди (фото 18+)
Жительница британского города Брайтон Линн Макконнелл в течение 15 лет носила бюстгальтеры на косточках размера, который ей подобрали продавцы в магазине нижнего белья. Британка говорит, что ей всегда казалось, что эти лифчики чересчур тесные, но различные консультанты уверяли, что это точно ее размер.
Как пишет издание Daily Star, однажды Линн обнаружила уплотнение в центре грудной клетки. Оказалось, что в груди у женщины образовалась причиняющая сильную боль киста, которую пришлось вырезать. После этого у нее осталась рана-дыра, которая болезненно заживала в течение трех месяцев. А шрамы остаются и по сей день.
Врачи предупреждают, что что киста может образоваться в результате ношения слишком тесной одежды в результате закупорки пор.
Сейчас 51-летняя Макконнелл покупает себе только свободное белье и предупреждает других женщин об опасности бюстгальтеров на косточках не подходящего размера.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!