26.16 / 26.40 29.12 / 29.51
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Из-за тесного бюстгальтера женщина получила дырку в груди (фото 18+)

12:07 23 мая 2019 1073
Линн с бюстгальтером в руках
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница британского города Брайтон Линн Макконнелл в течение 15 лет носила бюстгальтеры на косточках размера, который ей подобрали продавцы в магазине нижнего белья. Британка говорит, что ей всегда казалось, что эти лифчики чересчур тесные, но различные консультанты уверяли, что это точно ее размер.

Как пишет издание Daily Star, однажды Линн обнаружила уплотнение в центре грудной клетки. Оказалось, что в груди у женщины образовалась причиняющая сильную боль киста, которую пришлось вырезать. После этого у нее осталась рана-дыра, которая болезненно заживала в течение трех месяцев. А шрамы остаются и по сей день.

Врачи предупреждают, что что киста может образоваться в результате ношения слишком тесной одежды в результате закупорки пор.
Сейчас 51-летняя Макконнелл покупает себе только свободное белье и предупреждает других женщин об опасности бюстгальтеров на косточках не подходящего размера.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Почему возникает периодическая боль в молочной железе и как себе помочь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины