Здоровье

Почему возникает периодическая боль в молочной железе и как себе помочь

Согласно данным ВОЗ, рак молочной железы — самое распространенное онкозаболевание среди женщин во всем мире. Чтобы выявить его на ранних стадиях, врачи призывают регулярно обследоваться. Достаточно один раз в год проходить ультразвуковое исследование, а после 40 лет — еще и маммографию (читайте об этом подробнее в материале: Большинство случаев рака груди вызвано гормональным сбоем: как выявить недуг на ранней стадии). Также надо ежемесячно проводить самодиагностику молочных желез. Многие женщины тревожатся при возникновении боли в груди. Может ли это быть симптомом опухоли?

Хотя боль в груди редко связана с раком молочной железы, все же встречается агрессивная форма заболевания. Доктор медицинских наук акушер-гинеколог Медицинского центра Генри Форда в Детройте Моник Суэйн советует поспешить к врачу, если боль беспокоит длительно, появляется только в одной груди.

Кратковременные боли в молочной железе, как правило, связаны с менструальным циклом, они вызваны выбросом эстрогена и прогестерона. Чаще всего такая боль появляется за неделю или несколько дней до начала менструации и у некоторых она может быть настолько сильной, что требуются обезболивающие препараты. Чтобы уменьшить ее, врач советует ограничить жиры и употреблять богатую сложными углеводами пищу, а также льняное семя. Если боль не исчезнет спустя семь—четырнадцать дней, следует обратиться к специалисту.

Неприятные ощущения в груди могут вызывать некоторые лекарства. В их числе противозачаточные средства, препараты для лечения бесплодия, антидепрессанты, некоторые сердечные лекарства. Врач должен подобрать альтернативный препарат.

Кисты, которые распространены у женщин 35 лет и старше, также нередко становятся причиной болевых ощущений в железе. «Киста наполнена жидкостью, которая растягивает ткани груди, тем самым вызывая боль», — говорит доктор Суэйн. По поводу кист, фиброаденом и других образований нужно консультироваться с врачом.

Любая травма груди может спровоцировать неприятные болевые ощущения. Они могут появляться также после интенсивной тренировки.

Болевые ощущения в области молочной железы, а также в спине, шее и плечах возникают у женщин с большим размером груди. Правильно подобранный поддерживающий бюстгальтер поможет избавиться от неприятных симптомов.

Часто женщины носят бюстгальтеры, которые слишком велики. Но они не поддерживают грудь, из-за чего возникает боль. Маленький бюстгальтер тоже плох, так как сжимает грудь.

У женщин в период менопаузы может возникать болезненное распирание груди — проточная эктазия, возникающая из-за накопления жидкости.

И, конечно же, боль в груди возникает в период беременности. Как правило, это один из первых симптомов «интересного положения». У кормящих мам могут закупориваться молочные протоки. Из-за застоя молока и воспаления протоков возникают болевые ощущения.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», беременность до 29 лет защищает женщин от рака. А вот дамы, увеличившие грудь, рискуют заработать опасные болезни.

Тем временем медики назвали причину роста случаев рака простаты у молодых мужчин.

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