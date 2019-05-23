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Чехов в гробу переворачивается: сеть взбудоражила презентация книги о Захарченко на сцене МХАТа
В Москве во МХАТе, где заместителем художественного руководителя работает скандально известный писатель Захар Прилепин, воевавший на Донбассе, прошла презентация его книги об убитом главаре «ДНР» Александре Захарченко. Сцена уставлена фотографиями разрушенного Донецка и портретами экс-«руководителя» так называемой «республики».
Сегодня. МХАТ. pic.twitter.com/EEiHOxOxT0— ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) May 19, 2019
Фотографиями Прилепин похвастался в Twitter, однако особой поддержки от своих подписчиков не получил. В соцсети возмутились тем, что «уже в театре появились фашисты». Главреда фолловеры наделили нелестными эпитетами.
Под постом появились такие комментарии:
«Трупоед, Мерзость».
«Так бывает когда глав режиссера назначают сверху».
«Ну другого мы от тебя и не ждали! Бандит повесил фотки бандита в МХАТе».
«Ад они творили на земле».
«Вспомнить даже неприлично, чем предстал театр МХАТ».
«Чехов в гробу перевернулся не раз от такого».
«Пи…ец России! Фашисты уже во МХАТе».
«Надеюсь, будет пустой зал».
«Пи…ец. МХАТ опустился в моих глазах».
«Ждем чествования Чикатило в Большом».
Напомним, Прилепин, служивший в рядах боевиков так называемой «ДНР, издал роман-фантасмагорию «Некоторые не попадут в ад», посвященный его участию в войне на Донбассе. В книге он рассказал о российских генералах и «ихтамнетах», воевавших на Донбассе.
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