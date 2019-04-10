Прилепин всех сдал: одиозный писатель рассказал о российских генералах на Донбассе

Украина

Скандальный российский писатель Захар Прилепин, служивший в рядах боевиков так называемой «ДНР, издал роман-фантасмагорию «Некоторые не попадут в ад», посвященный его участию в войне на Донбассе.

В рецензии на книгу литературный критик Леонид Мильчин написал с иронией: «Крупный русский прозаик съездил в лихую непризнанную республику и пришел в восторг от местного атамана. Что типично в общем-то для русских прозаиков. У атамана не было запаха (дословная цитата), и ему так понравилась жена прозаика, что он наполнил ради нее аквапарк (дословное описание). Но все хорошее когда-то кончается, и прозаик понял: сейчас в лихую непризнанную республику придет Москва и все зальет бетоном. Прозаик хотел спасти атамана, но не смог. Книга прекрасна. Действительность ужасна».

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«Тут, наконец, имеется оформленный как свидетельские показания рассказ о донецкой армии. Так вот: товарищи! Тигру в клетку мясо не докладывают, а вооруженными силами ДНР (народной милицией) командует российский генерал», — пишет Мильчин и приводит следующий отрывок из романа.

«Сейчас расскажу про секрет, который давно не секрет. Ополчение было разделено на две части: армейский корпус и гвардия Главы. <…> Корпусом командовал армейский генерал, явившийся из одной соседней северной страны. Возможно, генерал был уже на пенсии, кто знает, кто знает. Скажем, добрые люди посоветовали ему дослужить здесь, добрести к законному покою, креслу-качалке, собаке у кресла, соседским детям, подглядывающим за грозным дедом в щель забора, тяжеловесным и немного скучным мемуарам: всю правду не опишешь, постоянно не хватает яркого мазка кистью, сведенных счетов с одной штабной сукой, последнего смертного откровения. Комкоры время от времени сменялись. На смену одному являлся другой, тоже, наверное, пенсионер — хотя по виду и не скажешь».

«Сдал всех Захар. Теперь все всё знают. Ляпнул и не подумал. Но на самом деле подумал и нет тут никакой случайности. Рассказывая про генералов, Прилепин надеется связать „ДНР“ и Россию круговой порукой. Один из самых переводимых на иностранные языки российских писателей заявляет: войсками в „ДНР“ (а значит, в „ЛНР“) командует российский генерал. Мы с ними, а они с нами», — констатировал Мильчин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Прилепин обнародовал информацию о том, что террористы «ДНР» несут большие потери.

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