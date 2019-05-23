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Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

12:26 23 мая 2019 234
суд
Инф. «ФАКТОВ»

Указ Владимира Зеленского о роспуске парламента был оспорен в Верховном Суде. Пока ряд депутатов готовили обращение в Конституционный Суд, их опередили активисты движения «Спільна справа».

«Придется вспомнить лозунг 79-й бригады ДШВ („Никто, кроме нас“). Обжаловали незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины. Выборы должны проходить по открытым спискам, и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский», — говорится в заявлении активистов.

Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» политические эксперты сходятся на том, что оспаривание указа Зеленского в Конституционном суде не поможет отменить досрочные выборы. КСУ известен тем, что рассмотрение дел занимает долгое время, и скорее всего, решение суда появится уже после выборов. В Верховном Суде процедура, возможно, будет менее затянутой.

Фото 5.ua

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