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Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде
Указ Владимира Зеленского о роспуске парламента был оспорен в Верховном Суде. Пока ряд депутатов готовили обращение в Конституционный Суд, их опередили активисты движения «Спільна справа».
«Придется вспомнить лозунг 79-й бригады ДШВ („Никто, кроме нас“). Обжаловали незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины. Выборы должны проходить по открытым спискам, и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский», — говорится в заявлении активистов.
Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» политические эксперты сходятся на том, что оспаривание указа Зеленского в Конституционном суде не поможет отменить досрочные выборы. КСУ известен тем, что рассмотрение дел занимает долгое время, и скорее всего, решение суда появится уже после выборов. В Верховном Суде процедура, возможно, будет менее затянутой.
Фото 5.ua
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