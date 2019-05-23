Стало известно, кого увидят зрители в девятом эпизоде "Звездных войн" (фото)

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В среду, 22 мая, американский журнал Vanity Fair представил свой свежий номер, и он посвящен девятому эпизоду легендарной киносаги «Звездные войны». Выходи фильма в мировой прокат запланирован на 19 декабря 2019 году. В украинском прокате картина будет демонстрироваться под названием «Звездные войны: Восход Скайуокера».

Фильм снял американский режиссер Джей Джей Абрамс. Он же работал над седьмым эпизодом — «Звездные войны: Пробуждение силы». Эта картина в 2015 году собрала в мировом прокате 2 миллиарда 68 миллионов долларов.

Джей Джей Абрамс на съемках "Восхода Скайуокера"

Восьмой эпизод — «Звездные войны: Последние джедаи» — снимал Райан Джонсон. Фильм вышел в прокат в декабре 2017 году и собрал 1 миллиард 333 миллиона долларов. Такой результат не понравился руководству студии Walt Disney, и к работе над девятым эпизодом снова привлекли Абрамса.

В беседе с журналистом Vanity Fair режиссер подчеркнул: «Передо мной была поставлена непростая задача завершить эту трилогию, которая должна была стать неотъемлемым продолжением предыдущих шести эпизодов „Звездных войн“. В центре повествования был и остается Скайуокер и члены его семьи. Это был большой вызов. Сложно снять хороший отдельный фильм. Куда труднее сделать картину, которая является продолжением истории, ставшей культовой для десятков миллионов зрителей во всем мире, которая рассказывалась нескольким поколениям на протяжении почти 50 лет».

Съемки проходили преимущественно в пустыне Вади-Рам в Иордании. Она известна также как Лунная пустыня благодаря своим неземным пейзажам. По мнению режиссера, эти места позволили ему еще прочнее связать новый фильм с тремя первыми эпизодами «Звездных войн», которые снимал Джордж Лукас.

Абрамс не стал раскрывать содержание девятого эпизода. Vanity Fair предполагает, что речь пойдет о том, чем завершится тысячелетний конфликт между Орденом джедаев и ситхами. Судя по двум обложкам номера, главными героями «Восхода Скайуокера» являются Рей в исполнении Дэйзи Ридли и Кайло Рен в исполнении Адама Драйвера.

На съемочной площадке фильма побывала всемирно известный фотограф Энни Лейбовиц. У нее сложились давние отношения со «Звездными войнами». В 1980 году она снимала персонажей эпизода «Империя наносит ответный удар» для журнала Rolling Stone. В 1999 году делала фоторепортаж со съемок эпизода «Призрачная угроза».

Фотографии Лейбовиц демонстрируют фанатам космической саги персонажей, которых они непременно увидят в «Восходе Скайуокера». Это уже упомянутые Рей и Кайло Рен, Финн (Джон Бойега), легендарный робот C-3PO, Чубакка, Люк Скайуокер (Марк Хэмилл), По Дэмерон (Оскар Айзек) и другие.

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Абрамс также включил в фильм принцессу Лею, которую играла Кэрри Фишер. Актриса скоропостижно скончалась 27 декабря 2016 года.

Кэрри Фишер с дочерью

Использовал режиссер отснятые прежде кадры, или голливудские кудесники спецэффектов создали голограмму Кэрри, пока не ясно. Зато известно, что одну из ролей в фильме — лейтенант Конникс — сыграла дочь Фишер 26-летняя Билли Лурд.

Билли Лурд в образе лейтенанта Конникс

Она уже появлялась прежде в «Пробуждении силы» и «Последних джедаях».

Лэндо Калриссиан в исполнении Билли Ди Уильямса

Вернется и любимый многими зрителями Лэндо Калриссиан в исполнении Билли Ди Уильямса. Этот персонаж появлялся в пятом и шестом эпизодах саги.

Каковой будет прокатная судьба девятого эпизода, пока можно только гадать. А вот следующие три части «Звездных войн» Walt Disney поручил снимать уже не Абрамсу, а создателям восьмого сезона «Игры престолов» Дэвиду Бениофф и Д. Б. Вайссу. Это официальная информация. Руководство студии уже огласило примерные сроки выхода будущих эпизодов. Первый из них должен появиться в прокате 16 декабря 2022 года. Следующий — 20 декабря 2024 года. И, наконец, 12-й эпизод — 18 декабря 2026 года.

Руководству Walt Disney пришлось изрядно поломать голову над этим графиком, чтобы не сталкивать лбами «Звездные войны» с другим культовым детищем студии «Аватаром». Джеймс Камерон заверил боссов, что «Аватар 2» будет готов в 2021 году. Режиссер опаздывает с завершением работы над продолжением пока самого кассового фильма в истории мирового кинематографа по меньшей мере на год. Ранее планировалось, что премьера «Аватара 2» состоится 18 декабря 2020 года. Теперь Walt Disney объявил новую дату — 17 декабря 2021 года.

Чтобы подсластить пилюлю для миллионов фанатов «Аватара», сразу были оглашены предполагаемые даты премьер «Аватара 3» (22 декабря 2023 года), «Аватара 4» (19 декабря 2025 года) и «Аватара 5» (17 декабря 2027 года).

Так что Walt Disney приготовил любителям кинофантастики рождественские подарки на восемь лет вперед! «Звездные войны» будут чередоваться с «Аватаром» каждый декабрь, начиная с 2019 года и заканчивая 2027 годом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вышел официальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн».

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