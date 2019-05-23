Невозможно проехать: трассу Мукачево — Рогатин перекрыли из-за паводка (видео)

Происшествия

Несмотря на предупреждение ГосЧС о грядущем подъеме уровней воды в реках на западе Украины, чрезвычайной ситуации избежать не удалось. Закарпатье продолжает страдать от паводка, который еще усилился ливнями.

В связи с переливом паводковых вод, автодорогу Мукачево — Рогатин перекрыли на участке протяженностью 250 м. На дороге дежурит полиция, работают спасатели и сотрудники Бассейнового управления водных ресурсов «Тиса».

Как сообщает местный ресурс «Перший», в селе Ольховка Иршавского района передвижная насосная станция уже перекачала 5544 м³ местного стока.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, не стоит ожидать улучшения погоды в западных регионах. Влажная погода с грозами, местами со шквалами и градом, охватит большинство областей Украины. Температура на западе страны будет в пределах 17—23 градусов тепла.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео потопа на Прикарпатье, где в Калуше были залиты дороги, дома, повреждены мосты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter