Машины плавают: появились новые видео потопа на Прикарпатье

Украина

Около половины Ивано-Франковской области залило дождями. Ливни затопили дома в двух десятках населенных пунктов. Вода кое-где поднималась над землей на метр. Стихия повредила несколько мостов и газопровод в одном из сел, оставив без газа тысячи человек.

Видео потопа в Прикарпатье опубликовал в соцсети Богдан Шпак. На ролике видны машины, которые почти плывут по улице города.

Для оказания помощи населению в Надворнянском, Богородчанском районах и в Калуше ГСЧС привлекла 126 спасателей, 26 единиц техники и 9 плавсредств.

Были эвакуированы 60 человек и отбуксированы 10 транспортных средств.

На утро 21 мая ситуация немного стабилизировалась — интенсивность осадков уменьшилась, уровень воды постепенно спадает.

Как сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозировали сохранение сильных дождей в западных областях Украины. Вследствие обильных осадков возможен подъем воды в реках Закарпатья, в бассейнах Сяна и Днестра, Прута и на Сирете. Уровень воды может подняться на 1,3 метра. Не исключено затопление части сельскохозяйственных угодий. В Ивано-Франковской области 20 мая выпал крупный град. В частности, пострадала Выгода Долинского района — там выпал град размером с куриное яйцо.

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