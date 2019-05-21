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Машины плавают: появились новые видео потопа на Прикарпатье
Около половины Ивано-Франковской области залило дождями. Ливни затопили дома в двух десятках населенных пунктов. Вода кое-где поднималась над землей на метр. Стихия повредила несколько мостов и газопровод в одном из сел, оставив без газа тысячи человек.
Видео потопа в Прикарпатье опубликовал в соцсети Богдан Шпак. На ролике видны машины, которые почти плывут по улице города.
Для оказания помощи населению в Надворнянском, Богородчанском районах и в Калуше ГСЧС привлекла 126 спасателей, 26 единиц техники и 9 плавсредств.
Были эвакуированы 60 человек и отбуксированы 10 транспортных средств.
На утро 21 мая ситуация немного стабилизировалась — интенсивность осадков уменьшилась, уровень воды постепенно спадает.
Как сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозировали сохранение сильных дождей в западных областях Украины. Вследствие обильных осадков возможен подъем воды в реках Закарпатья, в бассейнах Сяна и Днестра, Прута и на Сирете. Уровень воды может подняться на 1,3 метра. Не исключено затопление части сельскохозяйственных угодий. В Ивано-Франковской области 20 мая выпал крупный град. В частности, пострадала Выгода Долинского района — там выпал град размером с куриное яйцо.
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