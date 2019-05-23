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Солнце и грозы: синоптик рассказала о погоде 24 мая
В пятницу, 24 мая, в Украине будет очень тепло, но пройдут дожди с грозами. Ранее сообщалось о дождях с грозами, в отдельных районах — сильных ливнях в четверг, 23 мая.
«Влажная погода с грозами, местами со шквалами и градом, охватит большинство областей Украины. Это не означает, что будет лить, как в тропиках, день и ночь, солнце нас также порадует, однако зонты возьмите и грозу переждите в безопасном месте», — советует синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, температура воздуха днем достигнет + 21 + 27 градусов, на западе будет несколько прохладнее — до + 17 + 23 градусов.
В Киеве пятница ожидается с дождем и грозой. Температура — до + 25 + 26 градусов.
«Пока устойчивого сухого периода не видно, периодические дожди с грозами — остаются. Если что-то изменится, обязательно сообщу», — обещает Наталья Диденко.
Эксклюзивный материал с прогнозами синоптиков о погоде в последние дни лета читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Когда закончатся дожди и наступит жара: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...